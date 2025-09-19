Сили спецоперацій України вдарили по хабу морпіхів РФ у Курській області. ВIДЕО

У ніч на 18 вересня 2025 року, підрозділи Сил спеціальних операцій завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сили спеціальних операцій у фейсбук.

Внаслідок удару було уражено:

базу зберігання матеріальних засобів;

склади з боєприпасами;

місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.

Відомо, 810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ССО уразили Волгоградський НПЗ: його роботу зупинено