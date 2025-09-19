РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10563 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов
4 107 3

Силы спецопераций Украины нанесли удар по хабу морпехов РФ в Курской области. ВИДЕО

В ночь на 18 сентября 2025 года, подразделения Сил специальных операций нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы специальных операций в фейсбук.

В результате удара были поражены:

  • база хранения материальных средств;
  • склады с боеприпасами;
  • место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.

Известно, 810-я бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в оккупированном Севастополе, принимает активное участие в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ССО поразили Волгоградский НПЗ: его работа остановлена

Автор: 

уничтожение (7943) ССО (566)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ССО України-черговий респект...
показать весь комментарий
19.09.2025 08:04 Ответить
Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених. Джерело: https://censor.net/ua/v3574944
===================================================================
Значить полонених з цього тумена *********** орди не брати!
показать весь комментарий
19.09.2025 08:38 Ответить
дуже серьозно розхерачили ...
показать весь комментарий
19.09.2025 09:09 Ответить
 
 