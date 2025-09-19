Силы спецопераций Украины нанесли удар по хабу морпехов РФ в Курской области. ВИДЕО

В ночь на 18 сентября 2025 года, подразделения Сил специальных операций нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы специальных операций в фейсбук.

В результате удара были поражены:

база хранения материальных средств;

склады с боеприпасами;

место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.

Известно, 810-я бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в оккупированном Севастополе, принимает активное участие в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных.

