Пока РФ существует в нынешнем виде, украинцы не будут иметь покоя, - глава Движения сопротивления ССО

Украинцы и европейцы должны четко понимать, что только уничтожение России как империи может дать шанс на мирное существование и развитие соседних государств.

Об этом заявил глава современного Движения сопротивления Сил специальных операций ВСУ на встрече с общественностью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Личность главы Движения сопротивления не раскрывают. Встреча состоялась в рамках Всеукраинского музыкального фестиваля "Червона рута - 2025" во Львове.

"Движение сопротивления начинается с зова нашей души. Вслед за ним уже следуют действия, в зависимости от навыков, возможностей и подготовки. Именно поэтому для нас важно быть причастными к тем акциям, которые дают возможность совместно с представителями культуры достучаться до сердец наших украинцев. Чтобы они (украинцы) начинали понимать собственный план действий, если завтра, не дай Бог, вражеское нашествие постучится в их дома", - подчеркнул он.

Он отметил, что на временно оккупированных территориях гражданские, которые сотрудничают с Движением сопротивления, уже выполняют задачи.

"На подконтрольных территориях мы также проводим активную работу, чтобы каждый из вас мог уже сегодня принять решение - что он будет делать, если так сложатся обстоятельства и человек окажется в оккупации: он останется или убежит? А если останется, то будет ли он противодействовать врагу и как? У Движения сопротивления есть целая линейка различных форм и способов, которыми каждый украинец может приложиться к развитию и укреплению нашего государства. Для нас важно его (государство) отстоять", - добавил глава.

Он напомнил, что современник Движение сопротивления - это продолжение той подпольной и партизанской борьбы, которую вели наши предки.

"Здесь, на Львовщине, сохранилось много воспоминаний о деятельности Движения сопротивления во времена Второй мировой. В детстве я рос на этих историях героического сопротивления. Конечно, тогда я и подумать не мог, что когда-то мне придется возглавлять Движение сопротивления на территории Украины", - сказал глава Движения сопротивления.

Он подчеркнул, что сейчас украинцы не имеют права уставать.

"Ни те, кто в тылу, ни те, кто непосредственно на фронте. Если в какой-то момент почувствуем усталость и остановимся в нашей борьбе, то потеряем себя, потеряем возможность быть украинцами у себя дома. Несмотря на то, что я сейчас не воюю непосредственно в окопе, я понимаю, насколько это сложно. Однако права на усталость у нас нет", - добавил глава современного Движения сопротивления ССО.

По его словам, существование России в нынешнем виде несет экзистенциальную угрозу не только для Украины, но и для других стран на континенте.

"Пока Российская Федерация существует в нынешнем виде, мы не будем иметь покоя. Мы должны сделать все, чтобы Россия перестала существовать как империя. Это может быть республика или какая-то Московия, но это образование должно измениться. Не только украинцы, но и европейцы должны четко понимать, что только уничтожение России как империи может дать шанс на мирное существование и развитие наших государств", - подытожил он.

