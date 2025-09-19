РУС
Спецназовцы ССО перекрыли подходы, нанеся врагу значительные потери и пополнив обменный фонд. ВИДЕО

На одном из операционных направлений группа воинов 8-го отдельного полка Сил специальных операций выполняла комплекс задач, от которых зависела устойчивость обороны и безопасность соседних подразделений.

Противник пытался действовать малыми группами, просачиваться в глубину и создавать кризисные ситуации своим накоплением. Однако операторы ССО заблаговременно обнаруживали такие попытки и прямыми действиями - с применением БпЛА и современных средств поражения - останавливали врага еще в "серой зоне" и за линией боевого соприкосновения, сообщает Цензор.НЕТ.

Группа изолировала проходы, перекрывала подходы, заставляла противника открывать себя, в результате прямыми действиями и наведением огневых средств, уничтожала вражеские подразделения. В результате этих действий были уничтожены десятки оккупантов и пополнен обменный фонд Сил обороны Украины.

19.09.2025 14:40 Ответить
Дуже нравицця
19.09.2025 14:42 Ответить
Нашим Воїна щира подяка і респект👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
за чудову роботу !!
19.09.2025 15:07 Ответить
 
 