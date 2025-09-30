РУС
Новости Уничтожение российской техники
2 686 8

ССО поразили вражескую радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму

ССО поразила Триумф

В ночь на 30 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Символично, что дорогостоящая система ПВО врага нацеленная, в том числе и против БПЛА, была нейтрализована ударными дронами ССО. Радиолокационная станция является "глазами" комплекса С-400 "Триумф".

"Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность", - отметили в ССО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа ССО вплотную "размотала" позиции "элитной" 810-й бригады морской пехоты РФ на Северо-Слобожанском направлении: трое ликвидированных оккупантов, один пленный. ВИДЕО

Подразделения ССО продолжают наносить значимые поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий.

Автор: 

Крым (26487) ССО (575)
+ +
30.09.2025 10:47 Ответить
++
30.09.2025 10:56 Ответить
її ж тільки на днях нову завезли
30.09.2025 11:02 Ответить
З чим ми кацапів і поздоровляємо.
30.09.2025 11:53 Ответить
дійсно, питається: навіщо?
сиділи б в в своїй пєщєрі, рашисти краще
30.09.2025 12:03 Ответить
Готово, заносьте ще.
30.09.2025 11:29 Ответить
На болотах ****** виття та плювання ротом лайна по мережах!
Тріумф ****** тільки вийшов, і фсьо …
Арсія! Мова! Віра!
Слава Україні!
30.09.2025 11:57 Ответить
В х......думають як капітан Врунгель - как яхту назовйош так она і попливйот
.Тріумфа, який супроводжується овваціями, нє палучілось, вишло только хуже.
30.09.2025 12:12 Ответить
 
 