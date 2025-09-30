ССО поразили вражескую радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму
В ночь на 30 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.
Символично, что дорогостоящая система ПВО врага нацеленная, в том числе и против БПЛА, была нейтрализована ударными дронами ССО. Радиолокационная станция является "глазами" комплекса С-400 "Триумф".
"Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность", - отметили в ССО.
Подразделения ССО продолжают наносить значимые поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий.
сиділи б в в своїй пєщєрі, рашисти краще
Тріумф ****** тільки вийшов, і фсьо …
Арсія! Мова! Віра!
Слава Україні!
.Тріумфа, який супроводжується овваціями, нє палучілось, вишло только хуже.