ЗСУ до зими можуть завдати великого удару по Криму, - Sky News

Кримський міст

Українські війська створюють прориви в ППО Росії та можуть використати їх для потужної атаки на Крим до зими, в тому числі по Кримському мосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив військовий аналітик Sky News Майкл Кларк.

"Українці люблять робити сюрпризи. Вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, але й на сприйняття Заходом того, як ідуть справи в Україні", - зазначив Кларк.

Він нагадав про недавній удар українських військ по радіолокаційних станціях та об’єктах ППО на Кримському півострові, що створило прогалини в російській протиповітряній обороні. За його словами, Україна може скористатися цими вразливими місцями для ще вагоміших результатів.

Кларк припустив, що до зими може відбутися великий напад на Крим, як-от повітряна атака чи висадження морського десанту, щоб збити окупантів з пантелику. Однією з потенційних цілей він назвав Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією, оскільки українські сили наразі мають зброю для завдання глибоких ударів.

Аналітик також зазначив, що російський наступ цього літа вичерпав себе: окупанти не досягають стратегічно важливого прогресу, хоча їм вдалося чинити тиск на Куп’янському напрямку в Харківській області. Водночас за його словами, Україну чекає складна зима з можливими масованими повітряними атаками.

Нагадаємо, російські окупанти не провели значного відновлення експлуатації Кримського мосту після попередніх ударів. І хоча залізничні ешелони з важкою технікою через нього не курсують, потік цивільного транспорту, включно з "туристами", зберігається.

