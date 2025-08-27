ФСБ РФ затримала в окупованому Криму чоловіка за дописи в соцмережах про вибух на Керченському мосту

В окупованому Криму російська ФСБ затримала жителя Джанкоя через його публікації в месенджері Telegram про вибух на Керченському мосту.

Про це пише "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про чоловіка 1992 року народження.

Окупанти порушили проти нього кримінальну справу за "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, виправдання тероризму або пропаганду тероризму з використанням мережі Інтернет".

Водночас, що саме написав кримчанин, не уточнюється.

Наразі його арештували на 2 місяці, а якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 7 років за ґратами.

За даними правозахисної організації "КримSOS", у 2024 році щонайменше 56 кримчан зазнали переслідувань з боку російської влади. Приводами для кримінальних справ стали звинувачення у нібито зв'язках із забороненими у РФ організаціями, державній зраді, шпигунстві, публічних висловлюваннях, організації диверсій або закликах до насильства.

Нагадаємо, 3 червня 2025 року,СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори.