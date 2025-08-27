УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10111 відвідувач онлайн
Новини Удар по Керченському мосту Підрив Кримського мосту
889 0

ФСБ РФ затримала в окупованому Криму чоловіка за дописи в соцмережах про вибух на Керченському мосту

У Криму ФСБ затримали чоловіка, який писав про підрив Керченського мосту

В окупованому Криму російська ФСБ затримала жителя Джанкоя через його публікації в месенджері Telegram про вибух на Керченському мосту.

Про це пише "Крим.Реалії", передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про чоловіка 1992 року народження.

Окупанти порушили проти нього кримінальну справу за "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, виправдання тероризму або пропаганду тероризму з використанням мережі Інтернет".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ вдарила по ключових опорах Кримського мосту більш ніж двома тоннами вибухівки, - Малюк

Водночас, що саме написав кримчанин, не уточнюється.

Наразі його арештували на 2 місяці, а якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 7 років за ґратами.

За даними правозахисної організації "КримSOS", у 2024 році щонайменше 56 кримчан зазнали переслідувань з боку російської влади. Приводами для кримінальних справ стали звинувачення у нібито зв'язках із забороненими у РФ організаціями, державній зраді, шпигунстві, публічних висловлюваннях, організації диверсій або закликах до насильства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримський міст все ще виконує свою функцію, але це вже не ті масштаби, - Плетенчук

Нагадаємо, 3 червня 2025 року,СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори.

Автор: 

затримання (4366) Крим (14223) ФСБ (1473) Керченський міст (540)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 