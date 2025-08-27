ФСБ РФ задержала в Крыму мужчину за сообщения в соцсетях о взрыве на Керченском мосту

В оккупированном Крыму российская ФСБ задержала жителя Джанкоя из-за его публикации в мессенджере Telegram о взрыве на Керченском мосту.

Об этом пишет "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о мужчине 1992 года рождения.

Оккупанты возбудили против него уголовное дел за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганду терроризма с использованием сети Интернет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ ударила по ключевым опорам Крымского моста более чем двумя тоннами взрывчатки, - Малюк

В то же время, что именно написал крымчанин не уточняется.

Сейчас его арестовали на 2 месяца, а если вину мужчины докажут, ему грозит до 7 лет за решеткой.

По данным правозащитной организации "КрымЅОЅ", в 2024 году по меньшей мере 56 крымчан подверглись преследованиям со стороны российских властей. Поводами для уголовных дел стали обвинения в якобы связях с запрещенными в РФ организациями, государственной измене, шпионаже, публичных высказываниях, организации диверсий или призывах к насилию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымский мост все еще выполняет свою функцию, но это уже не те масштабы, - Плетенчук

Напомним, 3 июня 2025 года, СБУ в третий раз поразила Крымский мост, взорвав опоры.