Крымский мост все еще выполняет свою функцию, но это уже не те масштабы, - Плетенчук

Российские оккупанты не провели значительного восстановления эксплуатации Крымского моста после предыдущих ударов. И хотя железнодорожные эшелоны с тяжелой техникой через него не курсируют, поток гражданского транспорта, включая "туристов", сохраняется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Россияне точно не стали чаще его использовать. Несмотря на меры безопасности, мост все еще выполняет свою функцию, но это уже не те масштабы. Сейчас они используют его скорее для внутренних целей - туристических или логистических", - отметил Плетенчук.

Он отметил, что враг продолжает использовать порты в оккупированном Крыму для вывоза украденных украинских ресурсов - раньше это было зерно и металл, сейчас - уголь. Оттуда товары идут под видом российских через морские суда.

Отдельное внимание ВМС уделяют контролю речной логистики врага. По словам Плетенчука, оккупанты активно используют катера для доставки боекомплекта, провизии и смены личного состава на отдельных участках Днепра.

"Это не впервые, когда мы обнаруживаем такие маршруты. Там есть точки, где они пытаются наладить поставки, но мы делаем все, чтобы эти попытки завершались проблемами для врага. И будем продолжать", - подчеркнул спикер ВМС.

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Напомним, во время третьего поражения незаконно построенного Крымского моста 3 июня 2025 года Служба безопасности Украины применила более двух тонн взрывчатки.

В 2022 году СБУ применила авто с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023-м использовала два собственных морских дрона Sea Baby.