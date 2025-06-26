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Новости Удар по Керченскому мосту
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Крымский мост все еще выполняет свою функцию, но это уже не те масштабы, - Плетенчук

крымский,мост,керченский

Российские оккупанты не провели значительного восстановления эксплуатации Крымского моста после предыдущих ударов. И хотя железнодорожные эшелоны с тяжелой техникой через него не курсируют, поток гражданского транспорта, включая "туристов", сохраняется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Россияне точно не стали чаще его использовать. Несмотря на меры безопасности, мост все еще выполняет свою функцию, но это уже не те масштабы. Сейчас они используют его скорее для внутренних целей - туристических или логистических", - отметил Плетенчук.

Он отметил, что враг продолжает использовать порты в оккупированном Крыму для вывоза украденных украинских ресурсов - раньше это было зерно и металл, сейчас - уголь. Оттуда товары идут под видом российских через морские суда.

Отдельное внимание ВМС уделяют контролю речной логистики врага. По словам Плетенчука, оккупанты активно используют катера для доставки боекомплекта, провизии и смены личного состава на отдельных участках Днепра.

"Это не впервые, когда мы обнаруживаем такие маршруты. Там есть точки, где они пытаются наладить поставки, но мы делаем все, чтобы эти попытки завершались проблемами для врага. И будем продолжать", - подчеркнул спикер ВМС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подрыв Крымского моста повлияет на логистику оккупантов, - ВМС

Напомним, во время третьего поражения незаконно построенного Крымского моста 3 июня 2025 года Служба безопасности Украины применила более двух тонн взрывчатки.

В 2022 году СБУ применила авто с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023-м использовала два собственных морских дрона Sea Baby.

Автор: 

ВМС (1489) Керченский мост (400) Плетенчук Дмитрий (178)


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Топ комментарии
+12
Нагадало бородатий анекдот, де була така цитата:"Квме, я хоч і не влучив в того зайця (там є різні варіанти), але здоров'я в нього вже не те..." А пан Плетенчук гарно влаштувався: сидить ото собі на посаді речника у теплому штабі ВМС десь в Одесі. Сонце, море, пляж, гарні жінки в бікіні, холодне пиво. Фронт далеко, в оеопі сидіти не треба, грошове забезпечення регулярне і не маленьке. Он яку мармизу роз'їв. Одне погано: треба хоч якусь роботу показувати, бо начальство вимаҐає. От і вилізає пан Плетенчук періодично з якимись "дуже важливими новинами" у стилі "перднув в калюжу" і "Капітан Очевидність". Не вистачає ще побрехеньок "про загнаний в порти в тремтячий від страху" чф рф...
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26.06.2025 09:58 Ответить
+10
Так вони вже проклали залізницю по окупованій українській землі - тільки недавно наші один ешелон запримітили
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26.06.2025 09:45 Ответить
+8
нахєра потрібен той міст? це пам'ятник плєшивому, за захоплення криму, не більше!
кацапи катаються від ростова до севастополя по суші, туди сюди, як у себе дома.
і ніхто нічого їм не робить!
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26.06.2025 09:49 Ответить
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Так вони вже проклали залізницю по окупованій українській землі - тільки недавно наші один ешелон запримітили
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26.06.2025 09:45 Ответить
Прямо цілу "гілку"...
Там вклали щось біля 60 км від Донецька до Маріуполя замість раніше зруйнованих.
Те що хотіли вздовж узберіжжя Азовського моря на самих хотілках і залишилося.
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26.06.2025 10:13 Ответить
Будують абсолютно нову залізницю Таганрог-Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь. До Бердянська вже точно добудували.
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26.06.2025 10:54 Ответить
нахєра потрібен той міст? це пам'ятник плєшивому, за захоплення криму, не більше!
кацапи катаються від ростова до севастополя по суші, туди сюди, як у себе дома.
і ніхто нічого їм не робить!
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26.06.2025 09:49 Ответить
и бензин у них вдвое дешевле а автогаз - втрое
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26.06.2025 09:59 Ответить
Меньше московітам пояснень, більше від них, діареї!!!
І дим атєчіства, їм сладок і пріятєн, бо клозетами і вигрібними ямами, вони багаті!
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26.06.2025 09:54 Ответить
Це як отрицательное наступление у путіна, чи потужніше і досвідченіше?
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26.06.2025 09:58 Ответить
Нагадало бородатий анекдот, де була така цитата:"Квме, я хоч і не влучив в того зайця (там є різні варіанти), але здоров'я в нього вже не те..." А пан Плетенчук гарно влаштувався: сидить ото собі на посаді речника у теплому штабі ВМС десь в Одесі. Сонце, море, пляж, гарні жінки в бікіні, холодне пиво. Фронт далеко, в оеопі сидіти не треба, грошове забезпечення регулярне і не маленьке. Он яку мармизу роз'їв. Одне погано: треба хоч якусь роботу показувати, бо начальство вимаҐає. От і вилізає пан Плетенчук періодично з якимись "дуже важливими новинами" у стилі "перднув в калюжу" і "Капітан Очевидність". Не вистачає ще побрехеньок "про загнаний в порти в тремтячий від страху" чф рф...
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26.06.2025 09:58 Ответить
- Куме, я вчора жуків колорадських потравив.
- І що, поздихали ?
- Та ні, але здоров'я у них вже не те.
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26.06.2025 10:17 Ответить
Плетенчук все ще вживає каву в Ялті, але вже не в тих масштабах.
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26.06.2025 11:25 Ответить
Кримський міст все ще виконує свою функцію, але це вже не ті масштаби

- Куме! А колорадські жуки від "Децису" повиздихають?
- Мо' й не повиздихають, але здоровля їхнє вже не те буде!
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26.06.2025 12:32 Ответить
Та не кизди
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26.06.2025 12:44 Ответить
потрохи з боями але ми програемо цю війну, як збережемо державу хоч з яким виходом до моря це вже буде успіх.
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26.06.2025 12:58 Ответить
-Куме, ви травили жуки на картоплі. Передохли?
- Ні... Лізають, жруть. Але здоров'я в них вже не те!
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26.06.2025 13:00 Ответить
 
 