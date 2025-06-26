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Новини Удар по Керченському мосту
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Кримський міст все ще виконує свою функцію, але це вже не ті масштаби, - Плетенчук

кримський,міст,керченський

Російські окупанти не провели значного відновлення експлуатації Кримського мосту після попередніх ударів. І хоча залізничні ешелони з важкою технікою через нього не курсують, потік цивільного транспорту, включно з "туристами", зберігається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Росіяни точно не стали частіше його використовувати. Попри заходи безпеки, міст все ще виконує свою функцію, але це вже не ті масштаби. Зараз вони використовують його радше для внутрішніх цілей - туристичних чи логістичних", - зазначив Плетенчук.

Він наголосив, що ворог продовжує використовувати порти в окупованому Криму для вивезення вкрадених українських ресурсів — раніше це було зерно й метал, нині - вугілля. Звідти товари йдуть під виглядом російських через морські судна.

Окрему увагу ВМС приділяють контролю річкової логістики ворога. За словами Плетенчука, окупанти активно використовують катери для доставки боєкомплекту, провізії та зміни особового складу на окремих ділянках Дніпра.

"Це не вперше, коли ми виявляємо такі маршрути. Там є точки, де вони намагаються налагодити постачання, але ми робимо все, щоб ці спроби завершувалися проблемами для ворога. І будемо продовжувати", - підкреслив речник ВМС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрив Кримському мосту вплине на логістику окупантів, - ВМС

Нагадаємо, під час третього ураження незаконно збудованого Кримського мосту 3 червня 2025 року Служба безпеки України застосувала більш ніж дві тонни вибухівки.

У  2022 році СБУ застосувала авто з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023-му використала два власні морські дрони Sea Baby.

Автор: 

ВМС (1408) Керченський міст (539) Плетенчук Дмитро (183)


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Топ коментарі
+12
Нагадало бородатий анекдот, де була така цитата:"Квме, я хоч і не влучив в того зайця (там є різні варіанти), але здоров'я в нього вже не те..." А пан Плетенчук гарно влаштувався: сидить ото собі на посаді речника у теплому штабі ВМС десь в Одесі. Сонце, море, пляж, гарні жінки в бікіні, холодне пиво. Фронт далеко, в оеопі сидіти не треба, грошове забезпечення регулярне і не маленьке. Он яку мармизу роз'їв. Одне погано: треба хоч якусь роботу показувати, бо начальство вимаҐає. От і вилізає пан Плетенчук періодично з якимись "дуже важливими новинами" у стилі "перднув в калюжу" і "Капітан Очевидність". Не вистачає ще побрехеньок "про загнаний в порти в тремтячий від страху" чф рф...
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26.06.2025 09:58 Відповісти
+10
Так вони вже проклали залізницю по окупованій українській землі - тільки недавно наші один ешелон запримітили
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26.06.2025 09:45 Відповісти
+8
нахєра потрібен той міст? це пам'ятник плєшивому, за захоплення криму, не більше!
кацапи катаються від ростова до севастополя по суші, туди сюди, як у себе дома.
і ніхто нічого їм не робить!
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26.06.2025 09:49 Відповісти
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Так вони вже проклали залізницю по окупованій українській землі - тільки недавно наші один ешелон запримітили
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26.06.2025 09:45 Відповісти
Прямо цілу "гілку"...
Там вклали щось біля 60 км від Донецька до Маріуполя замість раніше зруйнованих.
Те що хотіли вздовж узберіжжя Азовського моря на самих хотілках і залишилося.
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26.06.2025 10:13 Відповісти
Будують абсолютно нову залізницю Таганрог-Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь. До Бердянська вже точно добудували.
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26.06.2025 10:54 Відповісти
нахєра потрібен той міст? це пам'ятник плєшивому, за захоплення криму, не більше!
кацапи катаються від ростова до севастополя по суші, туди сюди, як у себе дома.
і ніхто нічого їм не робить!
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26.06.2025 09:49 Відповісти
и бензин у них вдвое дешевле а автогаз - втрое
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26.06.2025 09:59 Відповісти
Меньше московітам пояснень, більше від них, діареї!!!
І дим атєчіства, їм сладок і пріятєн, бо клозетами і вигрібними ямами, вони багаті!
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26.06.2025 09:54 Відповісти
Це як отрицательное наступление у путіна, чи потужніше і досвідченіше?
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26.06.2025 09:58 Відповісти
Нагадало бородатий анекдот, де була така цитата:"Квме, я хоч і не влучив в того зайця (там є різні варіанти), але здоров'я в нього вже не те..." А пан Плетенчук гарно влаштувався: сидить ото собі на посаді речника у теплому штабі ВМС десь в Одесі. Сонце, море, пляж, гарні жінки в бікіні, холодне пиво. Фронт далеко, в оеопі сидіти не треба, грошове забезпечення регулярне і не маленьке. Он яку мармизу роз'їв. Одне погано: треба хоч якусь роботу показувати, бо начальство вимаҐає. От і вилізає пан Плетенчук періодично з якимись "дуже важливими новинами" у стилі "перднув в калюжу" і "Капітан Очевидність". Не вистачає ще побрехеньок "про загнаний в порти в тремтячий від страху" чф рф...
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26.06.2025 09:58 Відповісти
- Куме, я вчора жуків колорадських потравив.
- І що, поздихали ?
- Та ні, але здоров'я у них вже не те.
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26.06.2025 10:17 Відповісти
Плетенчук все ще вживає каву в Ялті, але вже не в тих масштабах.
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26.06.2025 11:25 Відповісти
Кримський міст все ще виконує свою функцію, але це вже не ті масштаби

- Куме! А колорадські жуки від "Децису" повиздихають?
- Мо' й не повиздихають, але здоровля їхнє вже не те буде!
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26.06.2025 12:32 Відповісти
Та не кизди
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26.06.2025 12:44 Відповісти
потрохи з боями але ми програемо цю війну, як збережемо державу хоч з яким виходом до моря це вже буде успіх.
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26.06.2025 12:58 Відповісти
-Куме, ви травили жуки на картоплі. Передохли?
- Ні... Лізають, жруть. Але здоров'я в них вже не те!
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26.06.2025 13:00 Відповісти
 
 