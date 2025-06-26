Кримський міст все ще виконує свою функцію, але це вже не ті масштаби, - Плетенчук

Російські окупанти не провели значного відновлення експлуатації Кримського мосту після попередніх ударів. І хоча залізничні ешелони з важкою технікою через нього не курсують, потік цивільного транспорту, включно з "туристами", зберігається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Росіяни точно не стали частіше його використовувати. Попри заходи безпеки, міст все ще виконує свою функцію, але це вже не ті масштаби. Зараз вони використовують його радше для внутрішніх цілей - туристичних чи логістичних", - зазначив Плетенчук.

Він наголосив, що ворог продовжує використовувати порти в окупованому Криму для вивезення вкрадених українських ресурсів — раніше це було зерно й метал, нині - вугілля. Звідти товари йдуть під виглядом російських через морські судна.

Окрему увагу ВМС приділяють контролю річкової логістики ворога. За словами Плетенчука, окупанти активно використовують катери для доставки боєкомплекту, провізії та зміни особового складу на окремих ділянках Дніпра.

"Це не вперше, коли ми виявляємо такі маршрути. Там є точки, де вони намагаються налагодити постачання, але ми робимо все, щоб ці спроби завершувалися проблемами для ворога. І будемо продовжувати", - підкреслив речник ВМС.

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Нагадаємо, під час третього ураження незаконно збудованого Кримського мосту 3 червня 2025 року Служба безпеки України застосувала більш ніж дві тонни вибухівки.

У 2022 році СБУ застосувала авто з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023-му використала два власні морські дрони Sea Baby.