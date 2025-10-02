ВСУ до зимы могут нанести крупный удар по Крыму, - Sky News

Украинские войска создают прорывы в ПВО России и могут использовать их для мощной атаки на Крым до зимы, в том числе по Крымскому мосту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил военный аналитик Sky News Майкл Кларк.

"Украинцы любят делать сюрпризы. Они знают, что это влияет не только на россиян на передовой, но и на восприятие Западом того, как идут дела в Украине", - отметил Кларк.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Он напомнил о недавнем ударе украинских войск по радиолокационным станциям и объектам ПВО на Крымском полуострове, что создало бреши в российской противовоздушной обороне. По его словам, Украина может воспользоваться этими уязвимыми местами для еще более весомых результатов.

Кларк предположил, что до зимы может произойти большое нападение на Крым, например воздушная атака или высадка морского десанта, чтобы сбить оккупантов с толку. Одной из потенциальных целей он назвал Керченский мост, который соединяет полуостров с Россией, поскольку украинские силы сейчас имеют оружие для нанесения глубоких ударов.

Аналитик также отметил, что российское наступление этим летом исчерпало себя: оккупанты не достигают стратегически важного прогресса, хотя им удалось оказать давление на Купянском направлении в Харьковской области. В то же время по его словам, Украину ждет сложная зима с возможными массированными воздушными атаками.

Напомним, российские оккупанты не провели значительного восстановления эксплуатации Крымского моста после предыдущих ударов. И хотя железнодорожные эшелоны с тяжелой техникой через него не курсируют, поток гражданского транспорта, включая "туристов", сохраняется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ задержала в оккупированном Крыму мужчину за сообщения в соцсетях о взрыве на Керченском мосту