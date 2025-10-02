РУС
Новости Подрыв Крымского моста
ВСУ до зимы могут нанести крупный удар по Крыму, - Sky News

Крымский мост

Украинские войска создают прорывы в ПВО России и могут использовать их для мощной атаки на Крым до зимы, в том числе по Крымскому мосту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил военный аналитик Sky News Майкл Кларк.

"Украинцы любят делать сюрпризы. Они знают, что это влияет не только на россиян на передовой, но и на восприятие Западом того, как идут дела в Украине", - отметил Кларк.

Он напомнил о недавнем ударе украинских войск по радиолокационным станциям и объектам ПВО на Крымском полуострове, что создало бреши в российской противовоздушной обороне. По его словам, Украина может воспользоваться этими уязвимыми местами для еще более весомых результатов.

Кларк предположил, что до зимы может произойти большое нападение на Крым, например воздушная атака или высадка морского десанта, чтобы сбить оккупантов с толку. Одной из потенциальных целей он назвал Керченский мост, который соединяет полуостров с Россией, поскольку украинские силы сейчас имеют оружие для нанесения глубоких ударов.

Аналитик также отметил, что российское наступление этим летом исчерпало себя: оккупанты не достигают стратегически важного прогресса, хотя им удалось оказать давление на Купянском направлении в Харьковской области. В то же время по его словам, Украину ждет сложная зима с возможными массированными воздушными атаками.

Напомним, российские оккупанты не провели значительного восстановления эксплуатации Крымского моста после предыдущих ударов. И хотя железнодорожные эшелоны с тяжелой техникой через него не курсируют, поток гражданского транспорта, включая "туристов", сохраняется.

Керченский мост (401) ВСУ (6950)
Топ комментарии
+11
Біжу за кавою...
02.10.2025 09:58 Ответить
02.10.2025 09:58 Ответить
+6
"... щоб збити окупантів з пантелику" - геніально.
02.10.2025 10:00 Ответить
02.10.2025 10:00 Ответить
+5
Задовбали ці "аналітики" своїм пустим базіканям
02.10.2025 09:59 Ответить
02.10.2025 09:59 Ответить
Шо опять, ану дЄрмак возглав наступлєніє, ти шнирь москальський можеш!
02.10.2025 09:57 Ответить
02.10.2025 09:57 Ответить
Біжу за кавою...
02.10.2025 09:58 Ответить
02.10.2025 09:58 Ответить
Задовбали ці "аналітики" своїм пустим базіканям
02.10.2025 09:59 Ответить
02.10.2025 09:59 Ответить
А можуть і Ні.
Що це за Дітячий Садок
02.10.2025 09:59 Ответить
02.10.2025 09:59 Ответить
"... щоб збити окупантів з пантелику" - геніально.
02.10.2025 10:00 Ответить
02.10.2025 10:00 Ответить
Дуракам на подив ці заяви
02.10.2025 10:02 Ответить
02.10.2025 10:02 Ответить
Меньше орки знають, сильніше потім вищать їх лайномети у мережах!!
Пригожин це знає, з екіпажем сруськага крейсера мацква!!!
02.10.2025 10:04 Ответить
02.10.2025 10:04 Ответить
просто кларку треба смачно їсти та палити Гуркха Блек Дрегон у своєму клубі.
02.10.2025 10:12 Ответить
02.10.2025 10:12 Ответить
оперейшн "бітва за каву"
02.10.2025 10:13 Ответить
02.10.2025 10:13 Ответить
Та в сраку вже собі свій Крим засуньте, уїбани зелені! Краще про Чернігів думайте, в якому один заліт всратих дронів блекаут зробив! 4 рік війни, ******** тупорилі нічого, крім геоцида власному народу не здатні запропонувати!
02.10.2025 10:22 Ответить
02.10.2025 10:22 Ответить
Так там були дрони-перехоплювачі не тої системи...
02.10.2025 10:43 Ответить
02.10.2025 10:43 Ответить
Даєш Каву на Червоній Площі...
02.10.2025 10:35 Ответить
02.10.2025 10:35 Ответить
І нехай тепер орки не кажуть що їх не попереджали!
Ей ви, там, в Ялті! Готуйте каву!
02.10.2025 10:42 Ответить
02.10.2025 10:42 Ответить
Краще б таким аналітикам з їхніми анонсами "контрнаступу" стулити пельку
02.10.2025 10:49 Ответить
02.10.2025 10:49 Ответить
Чому товариство так збудилося? Ну вважає цей хлоп так, і що? Їх, таких аналітиків, хоч греблю гати.... хайпанув і тепер це всі тягають як тузік кістку...
02.10.2025 10:49 Ответить
02.10.2025 10:49 Ответить
 
 