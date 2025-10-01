444 5
В окупованому Криму обмежили продаж бензину до 20 літрів на одну особу
В окупованому Криму обмежили продаж палива на автозаправках до 20 літрів на одну особу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке рішення прийняли через дефіцит бензину, який наразі зберігається на півострові. Глава окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов оголосив про ліміт на продаж пального на місцевих АЗС.
Проблеми з бензином на російських заправках спостерігаються вже понад місяць. Жителі окупованого півострова змушені стояти у довжелезних чергах, щоб заправити автомобілі.
На тлі обмежень зростає соціальна напруга серед водіїв та мешканців, які змушені витрачати більше часу на черги. Водночас російські ЗМІ намагаються заспокоїти населення, запевняючи, що дефіцит тимчасовий.
"...очільник Пентагону https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/04/10/7183452/ критикує удари по російській нафтопереробці.
Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що удари по нафтопереробній галузі у Росії можуть негативно вплинути на доступність енергоресурсів у світі.
Він поставив під сумнів їхній вплив на хід війни.
на один літр..
тобто
достатньо 1 літра пального
щоб спалити 20 хробаків
буферна- пішоходна зона