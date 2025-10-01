В окупованому Криму обмежили продаж бензину до 20 літрів на одну особу

В окупованому Криму обмежили продаж палива на автозаправках до 20 літрів на одну особу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке рішення прийняли через дефіцит бензину, який наразі зберігається на півострові. Глава окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов оголосив про ліміт на продаж пального на місцевих АЗС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У тимчасово окупованому Криму - дефіцит бензину, затори та черги на АЗС. ВIДЕО

Проблеми з бензином на російських заправках спостерігаються вже понад місяць. Жителі окупованого півострова змушені стояти у довжелезних чергах, щоб заправити автомобілі.

На тлі обмежень зростає соціальна напруга серед водіїв та мешканців, які змушені витрачати більше часу на черги. Водночас російські ЗМІ намагаються заспокоїти населення, запевняючи, що дефіцит тимчасовий.

Також дивіться: У Росії паливний колапс: закрилися вже 360 автозаправних станцій, найгірша ситуація в окупованому Криму. ВIДЕО

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!