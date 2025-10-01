УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5737 відвідувачів онлайн
Новини Ціни на бензин
444 5

В окупованому Криму обмежили продаж бензину до 20 літрів на одну особу

Крим: бензин продають по 20 літрів на руки

В окупованому Криму обмежили продаж палива на автозаправках до 20 літрів на одну особу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке рішення прийняли через дефіцит бензину, який наразі зберігається на півострові. Глава окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов оголосив про ліміт на продаж пального на місцевих АЗС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У тимчасово окупованому Криму - дефіцит бензину, затори та черги на АЗС. ВIДЕО

Проблеми з бензином на російських заправках спостерігаються вже понад місяць. Жителі окупованого півострова змушені стояти у довжелезних чергах, щоб заправити автомобілі.

На тлі обмежень зростає соціальна напруга серед водіїв та мешканців, які змушені витрачати більше часу на черги. Водночас російські ЗМІ намагаються заспокоїти населення, запевняючи, що дефіцит тимчасовий.

Також дивіться: У Росії паливний колапс: закрилися вже 360 автозаправних станцій, найгірша ситуація в окупованому Криму. ВIДЕО

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

бензин (1275) Крим (14260) паливо (907)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це могло статися ще пару років тому , але Бідон не дозволяв !
"...очільник Пентагону https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/04/10/7183452/ критикує удари по російській нафтопереробці.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що удари по нафтопереробній галузі у Росії можуть негативно вплинути на доступність енергоресурсів у світі.

Він поставив під сумнів їхній вплив на хід війни.
показати весь коментар
01.10.2025 22:57 Відповісти
Бензина нет но вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!
показати весь коментар
01.10.2025 23:01 Відповісти
треба 20 осіб
на один літр..
тобто
достатньо 1 літра пального
щоб спалити 20 хробаків
показати весь коментар
01.10.2025 23:13 Відповісти
пам'ятається мені що пару днів назад аксьонов обіцяв, що за пару днів все порішають. Але стало з 30 - 20 л? Можуть же як захочуть!
показати весь коментар
01.10.2025 23:29 Відповісти
Треба б повторити експеримент з іншими нашими окупованими і прикордонними областями рф - їм дуже треба нова буферна - пішоходна зона
показати весь коментар
01.10.2025 23:34 Відповісти
 
 