У Росії паливний колапс: закрилися вже 360 автозаправних станцій, найгірша ситуація в окупованому Криму. ВIДЕО

У Росії розгортається паливний колапс: закрилися вже понад 360 автозаправних станцій. За даними російських ЗМІ, бензин перестала продавати кожна п’ятидесята АЗС.

Найгірша ситуація спостерігається в тимчасово окупованому Криму, де не працює майже половина заправок. На тих, що залишилися відкритими, водії можуть заправитися лише дизельним пальним, повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські пропагандисти намагаються виправдати ситуацію "плановими ремонтами НПЗ". Тим часом гауляйтер Сергій Аксьонов закликав жителів та туристів Криму "набратися терпіння".

