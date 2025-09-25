УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9719 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 749 17

У Росії паливний колапс: закрилися вже 360 автозаправних станцій, найгірша ситуація в окупованому Криму. ВIДЕО

У Росії розгортається паливний колапс: закрилися вже понад 360 автозаправних станцій. За даними російських ЗМІ, бензин перестала продавати кожна п’ятидесята АЗС.

Найгірша ситуація спостерігається в тимчасово окупованому Криму, де не працює майже половина заправок. На тих, що залишилися відкритими, водії можуть заправитися лише дизельним пальним, повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські пропагандисти намагаються виправдати ситуацію "плановими ремонтами НПЗ". Тим часом гауляйтер Сергій Аксьонов закликав жителів та туристів Криму "набратися терпіння".

Також читайте: Словаччина не буде скорочувати закупівлі енергоносіїв РФ, - глава МЗС Бланар

Автор: 

АЗС (1909) бензин (1267) Крим (14251) НПЗ (711) росія (67966)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Ну і слава Богу! Слава Україні!
показати весь коментар
25.09.2025 12:43 Відповісти
+6
А не потрібно було каркати!
показати весь коментар
25.09.2025 12:49 Відповісти
+5
Камінням з неба нехай заправляють свої тачки.
показати весь коментар
25.09.2025 12:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну і слава Богу! Слава Україні!
показати весь коментар
25.09.2025 12:43 Відповісти
Гарна цифра 36000 автозаправок. Тоді тільки коні та віслюки.
показати весь коментар
25.09.2025 12:43 Відповісти
92 бензин в стране бензоколонке!!!)))
показати весь коментар
25.09.2025 12:44 Відповісти
А не потрібно було каркати!
показати весь коментар
25.09.2025 12:49 Відповісти
Правда є один варіант
показати весь коментар
25.09.2025 12:51 Відповісти
яка прєлєсть!
показати весь коментар
25.09.2025 12:50 Відповісти
Камінням з неба нехай заправляють свої тачки.
показати весь коментар
25.09.2025 12:50 Відповісти
Хотілося б щоб по максимуму!! ❤️
Але ми обережні, бо кричущі заголовки це саме стиль безгмозлої квартальщини!!
Тому побажаємо Добрим Дронам натхнення та всіх благ!! Не зупиняйтеся!! З найкращими побажаннями і щирого душевного Вогника на всі їхні НПЗ та на лінії логістики з кнр !!
показати весь коментар
25.09.2025 12:52 Відповісти
До крымчан постепенно доходит - они не к России присоединились, а с "******** Кремлем" связались!

показати весь коментар
25.09.2025 12:53 Відповісти
Тепер зрозуміло істеричне нав'язування капітуляції руками венса і трампа!!
Бо вони отримують не пропаганду, а викладки аналітиків, штабів та центро"банку". Відчувають що смерть кощєєва вже майже затиснута в лещатах від СОУ
показати весь коментар
25.09.2025 12:56 Відповісти
"плановий ремонт" ?
Тоді так! Плановий ремонт Кримської області та московії для приведення до норм логіки, совісті та права
показати весь коментар
25.09.2025 12:58 Відповісти
нехай віслюків з фронту демобілізовують. подвійна вигода, - і транспорт і осліной мочой залишки бєнзіна будуть розводить ))
показати весь коментар
25.09.2025 12:58 Відповісти
Навіть здогавуюся, як це порішають - завезуть з Китаю чи Індії...
показати весь коментар
25.09.2025 13:00 Відповісти
Наступна ціль - місця розвантаження того, що привезуть
показати весь коментар
25.09.2025 13:22 Відповісти
" Па абєктівним прічінам"😁
показати весь коментар
25.09.2025 13:14 Відповісти
Їм хоч каміння з неба !
показати весь коментар
25.09.2025 13:27 Відповісти
На пітьмі марять 1917-м.

показати весь коментар
25.09.2025 13:41 Відповісти
 
 