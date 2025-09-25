УКР
Словаччина не буде скорочувати закупівлі енергоносіїв РФ, - глава МЗС Бланар

Бланар

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що країна не піддаватиметься тиску щодо скорочення закупівель російських енергоносіїв, але готова обговорити це питання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters

Бланар зазначив, що Словаччина не має інших стабільних і доступних альтернатив, а диверсифікація постачань потребує часу. Він також підкреслив, що санкції ЄС не вплинули на хід війни Росії проти України.

За словами міністра, розрив деяких контрактів до 2034 року може коштувати Словаччині до 10 мільярдів євро, тому слід розглянути можливі винятки та майбутні компенсації. Він закликав ЄС вирішити проблему високих цін на електроенергію.

Бланар також зазначив, що критика на адресу Словаччини та Угорщини є певною мірою лицемірною, адже закупівлі скрапленого газу з Росії до Західної Європи зросли на 30%. "Франція, Іспанія та Нідерланди... тож ви бачите, що картина є дещо більш кольоровою, ніж чорно-білою", - додав він.

Міністр наголосив, що будь-яка насильницька зміна міжнародно визнаних кордонів є неприйнятною, а військового вирішення війни Росії проти України немає. "Ми закликаємо до цього вже більше трьох з половиною років. І ще раз мушу чітко заявити: якби не Трамп, мирні переговори ніколи б не розпочалися", - сказав він.

+5
+3
+2
Молодці! так тримати!
"Бумеранг" пішов на взліт.
показати весь коментар
25.09.2025 11:54 Відповісти
Так, а як ти, мерзотнику, доставляти збираєшшся? Літаками?
показати весь коментар
25.09.2025 11:56 Відповісти
от же мерзота
показати весь коментар
25.09.2025 11:57 Відповісти
"Словаччина не буде скорочувати закупівлі енергоносіїв РФ "
Не переживай дядьку, ми самі вам їх скоротимо
показати весь коментар
25.09.2025 11:59 Відповісти
Ну що досі не зрозуміло як треба діяти нам в такій ситуації? Це по-перше продовжувати самим вимикати НПЗ на території рашки щоб на самої рашці був дефіцит нафтопродуктів і їм було нічого поставляти, та по-друге якщо перше не подіє на цих поціновувачів путіна то почати капітальний довтготривалий ремонт нафтопроводу дружби на своїй території. По іншому ніяк.
показати весь коментар
25.09.2025 12:02 Відповісти
Ьа давно пора все краники перекрыть!непонемаю жОПа в доле видимо!
показати весь коментар
25.09.2025 12:04 Відповісти
Саме головне що нафтопровід йде територією України ,саме ним нафта йде в угорщину і словачину ,а що українська влада зробила що б припинити рашистам заробляти гроші на війну ?
показати весь коментар
25.09.2025 12:04 Відповісти
Ну як домовились з ***************? Мадяр, тепер твій вихід. Добивай вже той нафтопровід. Тим більше що він і на ********** йде яка переробляє кацапську нафту і постачає паливо на Сосію
показати весь коментар
25.09.2025 12:07 Відповісти
Все так,як треба.
В ООН резолюцю по Україні підтримали менше чверті країн.
Повний провал нашої зовнішньої політики...🤕
показати весь коментар
25.09.2025 12:17 Відповісти
Словаччина продовжить фінансувати атаки ЄС рашистськими безпілотниками. Нічо собі європейський союзничок...
показати весь коментар
25.09.2025 12:31 Відповісти
 
 