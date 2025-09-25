Словаччина не буде скорочувати закупівлі енергоносіїв РФ, - глава МЗС Бланар

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що країна не піддаватиметься тиску щодо скорочення закупівель російських енергоносіїв, але готова обговорити це питання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Бланар зазначив, що Словаччина не має інших стабільних і доступних альтернатив, а диверсифікація постачань потребує часу. Він також підкреслив, що санкції ЄС не вплинули на хід війни Росії проти України.

За словами міністра, розрив деяких контрактів до 2034 року може коштувати Словаччині до 10 мільярдів євро, тому слід розглянути можливі винятки та майбутні компенсації. Він закликав ЄС вирішити проблему високих цін на електроенергію.

Бланар також зазначив, що критика на адресу Словаччини та Угорщини є певною мірою лицемірною, адже закупівлі скрапленого газу з Росії до Західної Європи зросли на 30%. "Франція, Іспанія та Нідерланди... тож ви бачите, що картина є дещо більш кольоровою, ніж чорно-білою", - додав він.

Міністр наголосив, що будь-яка насильницька зміна міжнародно визнаних кордонів є неприйнятною, а військового вирішення війни Росії проти України немає. "Ми закликаємо до цього вже більше трьох з половиною років. І ще раз мушу чітко заявити: якби не Трамп, мирні переговори ніколи б не розпочалися", - сказав він.

