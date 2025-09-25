Словакия не будет сокращать закупки энергоносителей РФ, - глава МИД Бланар

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что страна не будет поддаваться давлению по сокращению закупок российских энергоносителей, но готова обсудить этот вопрос.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Бланар отметил, что Словакия не имеет других стабильных и доступных альтернатив, а диверсификация поставок требует времени. Он также подчеркнул, что санкции ЕС не повлияли на ход войны России против Украины.

По словам министра, разрыв некоторых контрактов до 2034 года может стоить Словакии до 10 миллиардов евро, поэтому следует рассмотреть возможные исключения и будущие компенсации. Он призвал ЕС решить проблему высоких цен на электроэнергию.

Бланар также отметил, что критика в адрес Словакии и Венгрии в определенной степени лицемерна, поскольку закупки сжиженного газа из России в Западную Европу выросли на 30%. "Франция, Испания и Нидерланды... поэтому вы видите, что картина является несколько более цветной, а не черно-белой", - добавил он.

Министр подчеркнул, что любое насильственное изменение международно признанных границ неприемлемо, а военного решения войны России против Украины нет. "Мы призываем к этому уже более трех с половиной лет. И еще раз должен четко заявить: если бы не Трамп, мирные переговоры никогда бы не начались", - сказал он.

Также читайте: Пока Европа закупает энергоресурсы у РФ, она финансово больше на стороне Москвы в войне, - Науседа