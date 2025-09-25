РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9554 посетителя онлайн
Новости Закупка ЕС энергоносителей россии
485 9

Словакия не будет сокращать закупки энергоносителей РФ, - глава МИД Бланар

Бланар

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что страна не будет поддаваться давлению по сокращению закупок российских энергоносителей, но готова обсудить этот вопрос.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Бланар отметил, что Словакия не имеет других стабильных и доступных альтернатив, а диверсификация поставок требует времени. Он также подчеркнул, что санкции ЕС не повлияли на ход войны России против Украины.

По словам министра, разрыв некоторых контрактов до 2034 года может стоить Словакии до 10 миллиардов евро, поэтому следует рассмотреть возможные исключения и будущие компенсации. Он призвал ЕС решить проблему высоких цен на электроэнергию.

Бланар также отметил, что критика в адрес Словакии и Венгрии в определенной степени лицемерна, поскольку закупки сжиженного газа из России в Западную Европу выросли на 30%. "Франция, Испания и Нидерланды... поэтому вы видите, что картина является несколько более цветной, а не черно-белой", - добавил он.

Министр подчеркнул, что любое насильственное изменение международно признанных границ неприемлемо, а военного решения войны России против Украины нет. "Мы призываем к этому уже более трех с половиной лет. И еще раз должен четко заявить: если бы не Трамп, мирные переговоры никогда бы не начались", - сказал он.

Также читайте: Пока Европа закупает энергоресурсы у РФ, она финансово больше на стороне Москвы в войне, - Науседа

Автор: 

россия (97355) Словакия (1064) энергетика (2618)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці! так тримати!
"Бумеранг" пішов на взліт.
показать весь комментарий
25.09.2025 11:54 Ответить
Так, а як ти, мерзотнику, доставляти збираєшшся? Літаками?
показать весь комментарий
25.09.2025 11:56 Ответить
от же мерзота
показать весь комментарий
25.09.2025 11:57 Ответить
"Словаччина не буде скорочувати закупівлі енергоносіїв РФ "
Не переживай дядьку, ми самі вам їх скоротимо
показать весь комментарий
25.09.2025 11:59 Ответить
Ну що досі не зрозуміло як треба діяти нам в такій ситуації? Це по-перше продовжувати самим вимикати НПЗ на території рашки щоб на самої рашці був дефіцит нафтопродуктів і їм було нічого поставляти, та по-друге якщо перше не подіє на цих поціновувачів путіна то почати капітальний довтготривалий ремонт нафтопроводу дружби на своїй території. По іншому ніяк.
показать весь комментарий
25.09.2025 12:02 Ответить
Ьа давно пора все краники перекрыть!непонемаю жОПа в доле видимо!
показать весь комментарий
25.09.2025 12:04 Ответить
Саме головне що нафтопровід йде територією України ,саме ним нафта йде в угорщину і словачину ,а що українська влада зробила що б припинити рашистам заробляти гроші на війну ?
показать весь комментарий
25.09.2025 12:04 Ответить
Ну як домовились з ***************? Мадяр, тепер твій вихід. Добивай вже той нафтопровід. Тим більше що він і на ********** йде яка переробляє кацапську нафту і постачає паливо на Сосію
показать весь комментарий
25.09.2025 12:07 Ответить
 
 