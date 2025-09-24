Пока Европа закупает энергоресурсы у РФ, она финансово больше на стороне Москвы в войне, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пока Европейский Союз покупает энергоресурсы у России, он, по крайней мере в финансовом плане, больше на стороне агрессора, чем Украины в войне.

Об этом Науседа сказал журналистам в Нью-Йорке, его цитирует Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ЕС закупает у России около 13% своего природного газа, а сумма, которую он платит за эту нефть и газ, "превышает всю поддержку, которую он оказывает Украине".

"Это означает, что Европа даже не нейтральна и, по сути, в финансовом отношении, больше на стороне России, чем Украины. Конечно, мы готовы поддерживать Украину и применяем санкции против России, но эта непоследовательность и инертность в закупках энергоносителей у России должны приводить всех в отчаяние", - сказал литовский лидер.

По словам Науседы, Литва показала всему ЕС, как эффективно отказаться от российской нефти и газа, и, если другие государства-члены этого не сделают, они продолжат подпитывать военную машину российского агрессора.

"Мы сделали шаги, которые сейчас делает большинство стран ЕС, но им нужно делать это быстрее, иначе мы будем кормить российскую военную машину собственными деньгами", - резюмировал он.

