Новости Отказ ЕС от российских энергоресурсов Закупка ЕС энергоносителей россии
240 5

Пока Европа закупает энергоресурсы у РФ, она финансово больше на стороне Москвы в войне, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пока Европейский Союз покупает энергоресурсы у России, он, по крайней мере в финансовом плане, больше на стороне агрессора, чем Украины в войне.

Об этом Науседа сказал журналистам в Нью-Йорке, его цитирует Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ЕС закупает у России около 13% своего природного газа, а сумма, которую он платит за эту нефть и газ, "превышает всю поддержку, которую он оказывает Украине".

"Это означает, что Европа даже не нейтральна и, по сути, в финансовом отношении, больше на стороне России, чем Украины. Конечно, мы готовы поддерживать Украину и применяем санкции против России, но эта непоследовательность и инертность в закупках энергоносителей у России должны приводить всех в отчаяние", - сказал литовский лидер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС введет пошлины на импорт российской нефти в Словакию и Венгрию, - фон дер Ляйен

По словам Науседы, Литва показала всему ЕС, как эффективно отказаться от российской нефти и газа, и, если другие государства-члены этого не сделают, они продолжат подпитывать военную машину российского агрессора.

"Мы сделали шаги, которые сейчас делает большинство стран ЕС, но им нужно делать это быстрее, иначе мы будем кормить российскую военную машину собственными деньгами", - резюмировал он.

Также читайте: Введение вторичных санкций против стран, помогающих РФ обходить ограничения, было бы попаданием в десятку, - Науседа

Автор: 

Евросоюз (17607) Науседа Гитанас (300) война в Украине (6271) энергоресурсы (2)
100% - купляє , в кацапів , енергоносії , а продають їм електроніку і все , що їм потрібно для війни -
2023 - " ...у дроні-камікадзе Shahed-131 було виявлено 52 електричні компоненти західних компаній
24.09.2025 15:25 Ответить
24.09.2025 15:32 Ответить
Ну, це очевидні речі, як і гроші з ЄС для ******, що допомагають убивати Українців з 2014 року!! Меркель шредер та колеги з країн ЄС, знають ще більше про ці ГРОШІ для ******!
24.09.2025 15:38 Ответить
Франція купує 4 млн тонн російської нафти, далі за обсягом споживання - Бельгія, а вже потім Угорщина та Словаччина.
Макрон - найохочіший (чи найрішучіший) з коаліціянтів.
24.09.2025 15:42 Ответить
ничего личного- только бизнес
24.09.2025 15:46 Ответить
 
 