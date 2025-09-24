УКР
Поки Європа закуповує енергоресурси у РФ, вона фінансово більше на боці Москви у війні, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що поки Європейський Союз купує енергоресурси у Росії, він, принаймні в фінансовому плані, більше на боці агресора, аніж України у війні.

Про це Науседа сказав журналістам у Нью-Йорку, його цитує Delfi, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ЄС закуповує у Росії близько 13% свого природного газу, а сума, яку він сплачує за цю нафту і газ, "перевищує всю підтримку, яку він надає Україні".

"Це означає, що Європа навіть не нейтральна і, по суті, у фінансовому відношенні, більше на боці Росії, ніж України. Звичайно, ми готові підтримувати Україну і застосовуємо санкції проти Росії, але ця непослідовність та інертність у закупівлях енергоносіїв у Росії повинні приводити всіх у відчай", - сказав литовський лідер.

За словами Науседи, Литва показала всьому ЄС, як ефективно відмовитися від російської нафти й газу, і, якщо інші держави-члени цього не зроблять, вони продовжать підживлювати військову машину російського агресора.

"Ми зробили кроки, які зараз робить більшість країн ЄС, але їм потрібно робити це швидше, інакше ми будемо годувати російську військову машину власними грошима", - резюмував він.

Євросоюз (14179) Науседа Гітанас (372) війна в Україні (6319) енергоресурси (3)
100% - купляє , в кацапів , енергоносії , а продають їм електроніку і все , що їм потрібно для війни -
2023 - " ...у дроні-камікадзе Shahed-131 було виявлено 52 електричні компоненти західних компаній
Ну, це очевидні речі, як і гроші з ЄС для ******, що допомагають убивати Українців з 2014 року!! Меркель шредер та колеги з країн ЄС, знають ще більше про ці ГРОШІ для ******!
Франція купує 4 млн тонн російської нафти, далі за обсягом споживання - Бельгія, а вже потім Угорщина та Словаччина.
Макрон - найохочіший (чи найрішучіший) з коаліціянтів.
ничего личного- только бизнес
