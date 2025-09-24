Поки Європа закуповує енергоресурси у РФ, вона фінансово більше на боці Москви у війні, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що поки Європейський Союз купує енергоресурси у Росії, він, принаймні в фінансовому плані, більше на боці агресора, аніж України у війні.

Про це Науседа сказав журналістам у Нью-Йорку, його цитує Delfi.

Він зазначив, що ЄС закуповує у Росії близько 13% свого природного газу, а сума, яку він сплачує за цю нафту і газ, "перевищує всю підтримку, яку він надає Україні".

"Це означає, що Європа навіть не нейтральна і, по суті, у фінансовому відношенні, більше на боці Росії, ніж України. Звичайно, ми готові підтримувати Україну і застосовуємо санкції проти Росії, але ця непослідовність та інертність у закупівлях енергоносіїв у Росії повинні приводити всіх у відчай", - сказав литовський лідер.

За словами Науседи, Литва показала всьому ЄС, як ефективно відмовитися від російської нафти й газу, і, якщо інші держави-члени цього не зроблять, вони продовжать підживлювати військову машину російського агресора.

"Ми зробили кроки, які зараз робить більшість країн ЄС, але їм потрібно робити це швидше, інакше ми будемо годувати російську військову машину власними грошима", - резюмував він.

