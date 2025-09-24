ЄС запровадить мита на імпорт російської нафти до Словаччини та Угорщини, – фон дер Ляєн

Євросоюз запровадить мита на імпорт нафти з РФ, аби стимулювати Угорщину і Словаччину перейти на неросійську сировину.

Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час розмови з Дональдом Трампом у кулуарах Генасамблеї ООН, передає Liga.net.

За її словами, ЄС хоче повністю відмовитися від російської нафти до кінця 2025 року і прагне зробити це раніше – "до кінця року", після схвалення санкцій державами-членами.

"Трамп абсолютно має рацію. Ми працюємо над цим... Ми хочемо запровадити мита на нафту, яка все ще постачається до ЄС", – сказала голова Єврокомісії.

Вона додала, що Брюссель також готує санкції проти портів, які приймають російський LNG.

Також зазначається, що раніше Єврокомісія планувала поступову відмову від російських енергоносіїв лише до кінця 2027 року, проте минулого тижня запуск ембарго на СПГ було зміщено на рік уперед.

Раніше повідомлялось, що Угорщина не припинятиме закупівлі російської нафти попри вимогу США. Про це міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив під час 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.