Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії

Європейська комісія схвалила новий, 19-й, пакет санкцій проти Росії.

Про це на брифінгу повідомила речниця ЄК Паула Піньо, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми можемо сьогодні підтвердити, що комісія затвердила новий пакет санкцій проти Росії", – повідомила речниця Єврокомісії.

Вона додала, що деталі нового санкційного пакета після 15:00-16:00 оприлюднять голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Також зазначається, що для набуття чинності пакет має бути затверджений Радою Євросоюзу. Після голосування рішення вважатиметься остаточно ухваленим.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія відклала представлення 19-го пакета обмежень, щоб синхронізувати свій підхід з партнерами з "Великої сімки" (G7) після нових вимог президента США Дональда Трампа.

За даними учасників переговорів, G7 підготує новий санкційний пакет і прагне узгодити текст протягом двох тижнів, ЄС паралельно розглядає адресні обмеження проти компаній з Індії та Китаю, які сприяють торгівлі російською нафтою.