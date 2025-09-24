Литва передасть Україні понад 200 трансформаторів перед початком опалювального сезону

Литовська державна компанія AB Energijos skirstymo operatorius, яка є оператором розподільчих мереж країни, передасть Україні чергову партію обладнання для потреб енергетичного сектору.

Відповідні домовленості укладені за координації Міністерства енергетики України та Міністерства енергетики Литви, повідомляє пресслужба українського міністерства.

Так, згідно з угодою дарування, Україна отримає понад 200 силових трансформаторів різної потужності. Транспортування обладнання буде здійснено через механізм гуманітарної допомоги та цивільного захисту, який фінансується та координується Європейською Комісією (ECHO).

Отримання гуманітарної допомоги очікується до початку опалювального сезону.

"Дякуємо Литві за цю надзвичайну підтримку. Трансформатори критично необхідні нам для оперативного відновлення розподільчих електромереж, які постраждали від російських атак, а також для забезпечення стабільного електропостачання споживачів в умовах воєнного часу", – зазначила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Для швидкого реагування на удари ворога та проведення оперативних ремонтів необхідно мати достатні запаси резервного обладнання. З цією метою Міненерго ініціювало створення Національного стратегічного резерву силових трансформаторів, для формування якого залучається зокрема і допомога міжнародних партнерів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала з Литви 324 гуманітарні вантажі енергетичного обладнання загальною вагою 5 247 тонн.

Раніше повідомлялося, що Україна до початку осінньо-зимового періоду 2025-2026 років має підготувати 17,6 ГВт доступної потужності.

На початку вересня стало відомо, що Міністерство енергетики готується до нових атак РФ на енергетичну інфраструктуру, тому українські дипломатичні установи за кордоном мають активніше долучитися до пошуку фінансування та технічної допомоги для підготовки енергосистеми осінньо-зимового періоду.