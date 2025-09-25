В России топливный коллапс: закрылись уже 360 автозаправочных станций, худшая ситуация в оккупированном Крыму. ВИДЕО
В России разворачивается топливный коллапс: закрылись уже более 360 автозаправочных станций. По данным российских СМИ, бензин перестала продавать каждая пятидесятая АЗС.
Наихудшая ситуация наблюдается во временно оккупированном Крыму, где не работает почти половина заправок. На оставшихся открытыми водители могут заправиться только дизельным топливом, сообщает Цензор.НЕТ.
Российские пропагандисты пытаются оправдать ситуацию "плановыми ремонтами НПЗ". Тем временем гауляйтер Сергей Аксенов призвал жителей и туристов Крыма "набраться терпения".
Але ми обережні, бо кричущі заголовки це саме стиль безгмозлої квартальщини!!
Тому побажаємо Добрим Дронам натхнення та всіх благ!! Не зупиняйтеся!! З найкращими побажаннями і щирого душевного Вогника на всі їхні НПЗ та на лінії логістики з кнр !!
Бо вони отримують не пропаганду, а викладки аналітиків, штабів та центро"банку". Відчувають що смерть кощєєва вже майже затиснута в лещатах від СОУ
Тоді так! Плановий ремонт Кримської області та московії для приведення до норм логіки, совісті та права