В России топливный коллапс: закрылись уже 360 автозаправочных станций, худшая ситуация в оккупированном Крыму. ВИДЕО

В России разворачивается топливный коллапс: закрылись уже более 360 автозаправочных станций. По данным российских СМИ, бензин перестала продавать каждая пятидесятая АЗС.

Наихудшая ситуация наблюдается во временно оккупированном Крыму, где не работает почти половина заправок. На оставшихся открытыми водители могут заправиться только дизельным топливом, сообщает Цензор.НЕТ.

Российские пропагандисты пытаются оправдать ситуацию "плановыми ремонтами НПЗ". Тем временем гауляйтер Сергей Аксенов призвал жителей и туристов Крыма "набраться терпения".

Также читайте: Словакия не будет сокращать закупки энергоносителей РФ, - глава МИД Бланар