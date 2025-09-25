РУС
В России топливный коллапс: закрылись уже 360 автозаправочных станций, худшая ситуация в оккупированном Крыму. ВИДЕО

В России разворачивается топливный коллапс: закрылись уже более 360 автозаправочных станций. По данным российских СМИ, бензин перестала продавать каждая пятидесятая АЗС.

Наихудшая ситуация наблюдается во временно оккупированном Крыму, где не работает почти половина заправок. На оставшихся открытыми водители могут заправиться только дизельным топливом, сообщает Цензор.НЕТ.

Российские пропагандисты пытаются оправдать ситуацию "плановыми ремонтами НПЗ". Тем временем гауляйтер Сергей Аксенов призвал жителей и туристов Крыма "набраться терпения".

АЗС (394) бензин (302) Крым (26480) НПЗ (307) россия (97355)
+10
Ну і слава Богу! Слава Україні!
25.09.2025 12:43
+6
А не потрібно було каркати!
25.09.2025 12:49
+5
Камінням з неба нехай заправляють свої тачки.
25.09.2025 12:50
Ну і слава Богу! Слава Україні!
25.09.2025 12:43
Гарна цифра 36000 автозаправок. Тоді тільки коні та віслюки.
25.09.2025 12:43
92 бензин в стране бензоколонке!!!))
25.09.2025 12:44
А не потрібно було каркати!
25.09.2025 12:49
Правда є один варіант
25.09.2025 12:51
яка прєлєсть!
25.09.2025 12:50
Камінням з неба нехай заправляють свої тачки.
25.09.2025 12:50
Хотілося б щоб по максимуму!! ❤️
Але ми обережні, бо кричущі заголовки це саме стиль безгмозлої квартальщини!!
Тому побажаємо Добрим Дронам натхнення та всіх благ!! Не зупиняйтеся!! З найкращими побажаннями і щирого душевного Вогника на всі їхні НПЗ та на лінії логістики з кнр !!
25.09.2025 12:52
До крымчан постепенно доходит - они не к России присоединились, а с "******** Кремлем" связались!

25.09.2025 12:53
Тепер зрозуміло істеричне нав'язування капітуляції руками венса і трампа!!
Бо вони отримують не пропаганду, а викладки аналітиків, штабів та центро"банку". Відчувають що смерть кощєєва вже майже затиснута в лещатах від СОУ
25.09.2025 12:56
"плановий ремонт" ?
Тоді так! Плановий ремонт Кримської області та московії для приведення до норм логіки, совісті та права
25.09.2025 12:58
нехай віслюків з фронту демобілізовують. подвійна вигода, - і транспорт і осліной мочой залишки бєнзіна будуть розводить ))
25.09.2025 12:58
Навіть здогавуюся, як це порішають - завезуть з Китаю чи Індії...
25.09.2025 13:00
Наступна ціль - місця розвантаження того, що привезуть
25.09.2025 13:22
" Па абєктівним прічінам"😁
25.09.2025 13:14
Їм хоч каміння з неба !
25.09.2025 13:27
На пітьмі марять 1917-м.

25.09.2025 13:41
 
 