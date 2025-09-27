УКР
У тимчасово окупованому Криму - дефіцит бензину, затори та черги на АЗС. ВIДЕО

На території тимчасово окупованого Криму - дефіцит бензину, жителі стоять у довжелезних чергах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, зафільмованих місцевим мешканцем, видно затори біля автозаправних станцій.

"Вот уже подтягиваются, сейчас будет колбаса организовываться", - чути на відео, поширеному у пабліках. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Росії паливний колапс: закрилися вже 360 автозаправних станцій, найгірша ситуація в окупованому Криму. ВIДЕО

