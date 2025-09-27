383 2
У тимчасово окупованому Криму - дефіцит бензину, затори та черги на АЗС. ВIДЕО
На території тимчасово окупованого Криму - дефіцит бензину, жителі стоять у довжелезних чергах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, зафільмованих місцевим мешканцем, видно затори біля автозаправних станцій.
"Вот уже подтягиваются, сейчас будет колбаса организовываться", - чути на відео, поширеному у пабліках.
Грицько Добрий
Грицько Добрий
