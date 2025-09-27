РУС
Во временно оккупированном Крыму - дефицит бензина, пробки и очереди на АЗС. ВИДЕО

На территории временно оккупированного Крыма - дефицит бензина, жители стоят в длинных очередях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах, снятых местным жителем, видны пробки возле автозаправочных станций.

"Вот уже подтягиваются, сейчас будет колбаса организовываться", - слышно на видео, распространенном в пабликах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В России топливный коллапс: закрылись уже 360 автозаправочных станций, хуже всего ситуация в оккупированном Крыму. ВИДЕО

За то бЄнЬдЄрАФцЄФ нЬЄту...
27.09.2025 17:04 Ответить
27.09.2025 17:06 Ответить
Коли звільнимо наш Крим всіх місцевих ждунів треба відправити найух у кідарстан щоб вони не волали за виключенням героїв які ризикуючи життям у Криму наближали нашу Перемогу.
27.09.2025 17:13 Ответить
А шо случилось?
27.09.2025 17:21 Ответить
Сльози мєшают мнє пісать... Чи пІсать..
27.09.2025 17:37 Ответить
5 машин в очереди это нет бензина ???))) нет бензина это НЕТ БЕНЗИНА !!!
27.09.2025 18:01 Ответить
 
 