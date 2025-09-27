1 821 6
Во временно оккупированном Крыму - дефицит бензина, пробки и очереди на АЗС. ВИДЕО
На территории временно оккупированного Крыма - дефицит бензина, жители стоят в длинных очередях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах, снятых местным жителем, видны пробки возле автозаправочных станций.
"Вот уже подтягиваются, сейчас будет колбаса организовываться", - слышно на видео, распространенном в пабликах.
Грицько Добрий
Грицько Добрий
Александр Иванов #442761
Олег Мандрівник #582578
Gary Grant
василий граздич
