В оккупированном Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров на одного человека
В оккупированном Крыму ограничили продажу топлива на автозаправках до 20 литров на одного человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое решение приняли из-за дефицита бензина, который сейчас сохраняется на полуострове. Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов объявил о лимите на продажу топлива на местных АЗС.
Проблемы с бензином на российских заправках наблюдаются уже больше месяца. Жители оккупированного полуострова вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы заправить автомобили.
На фоне ограничений растет социальное напряжение среди водителей и жителей, которые вынуждены тратить больше времени на очереди. В то же время российские СМИ пытаются успокоить население, уверяя, что дефицит временный.
"...очільник Пентагону https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/04/10/7183452/ критикує удари по російській нафтопереробці.
Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що удари по нафтопереробній галузі у Росії можуть негативно вплинути на доступність енергоресурсів у світі.
Він поставив під сумнів їхній вплив на хід війни.
на один літр..
тобто
достатньо 1 літра пального
щоб спалити 20 хробаків
буферна- пішоходна зона