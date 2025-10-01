РУС
В оккупированном Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров на одного человека

Крым: бензин продают по 20 литров на руки

В оккупированном Крыму ограничили продажу топлива на автозаправках до 20 литров на одного человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое решение приняли из-за дефицита бензина, который сейчас сохраняется на полуострове. Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов объявил о лимите на продажу топлива на местных АЗС.

Проблемы с бензином на российских заправках наблюдаются уже больше месяца. Жители оккупированного полуострова вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы заправить автомобили.

На фоне ограничений растет социальное напряжение среди водителей и жителей, которые вынуждены тратить больше времени на очереди. В то же время российские СМИ пытаются успокоить население, уверяя, что дефицит временный.

Це могло статися ще пару років тому , але Бідон не дозволяв !
"...очільник Пентагону https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/04/10/7183452/ критикує удари по російській нафтопереробці.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що удари по нафтопереробній галузі у Росії можуть негативно вплинути на доступність енергоресурсів у світі.

Він поставив під сумнів їхній вплив на хід війни.
01.10.2025 22:57 Ответить
Бензина нет но вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!
01.10.2025 23:01 Ответить
треба 20 осіб
на один літр..
тобто
достатньо 1 літра пального
щоб спалити 20 хробаків
01.10.2025 23:13 Ответить
пам'ятається мені що пару днів назад аксьонов обіцяв, що за пару днів все порішають. Але стало з 30 - 20 л? Можуть же як захочуть!
01.10.2025 23:29 Ответить
Треба б повторити експеримент з іншими нашими окупованими і прикордонними областями рф - їм дуже треба нова буферна - пішоходна зона
01.10.2025 23:34 Ответить
 
 