В оккупированном Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров на одного человека

В оккупированном Крыму ограничили продажу топлива на автозаправках до 20 литров на одного человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое решение приняли из-за дефицита бензина, который сейчас сохраняется на полуострове. Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов объявил о лимите на продажу топлива на местных АЗС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во временно оккупированном Крыму - дефицит бензина, пробки и очереди на АЗС. ВИДЕО

Проблемы с бензином на российских заправках наблюдаются уже больше месяца. Жители оккупированного полуострова вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы заправить автомобили.

На фоне ограничений растет социальное напряжение среди водителей и жителей, которые вынуждены тратить больше времени на очереди. В то же время российские СМИ пытаются успокоить население, уверяя, что дефицит временный.

Также смотрите: В России топливный коллапс: закрылись уже 360 автозаправочных станций, хуже всего ситуация в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!