Атака дронів на окупований Крим: вибухи пролунали у Саках, Феодосії та Євпаторії. ВIДЕО

У ніч на 6 жовтня окупований Крим масовано атакували безпілотники, вибухи пролунали у Саках, Феодосії, Євпаторії та біля аеродрому "Кача". Працювала ППО окупантів.

Спочатку вибухи пролунали поблизу аеродрому "Саки" в Новофедорівці. Як повідомили місцеві, з 00:23 пролунали вибухи, а незабаром стало відомо про роботу ППО по безпілотниках.

Майже за годину вибухи прогриміли у Феодосії, Євпаторії, Сімферопольському районі, а також вибухи були в районі села Андріївка. Відомо, що поруч із цим населеним пунктом розташований аеродром "Кача".

Згодом стало відомо, що у Феодосії безпілотники влучили по нафтобазі: уражено резервуари з ПММ.

Раніше нафтобазу атакували багато разів, та після попередніх ударів з 34 резервуарів цілими залишилися лише 22

Крім того, за словами місцевих зафіксовано приліт по військовій частині між Євпаторією і селом Затишне.

Окупаційна влада Криму офіційних коментарів не надавала.

