Атака дронів на окупований Крим: вибухи пролунали у Саках, Феодосії та Євпаторії. ВIДЕО
У ніч на 6 жовтня окупований Крим масовано атакували безпілотники, вибухи пролунали у Саках, Феодосії, Євпаторії та біля аеродрому "Кача". Працювала ППО окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Спочатку вибухи пролунали поблизу аеродрому "Саки" в Новофедорівці. Як повідомили місцеві, з 00:23 пролунали вибухи, а незабаром стало відомо про роботу ППО по безпілотниках.
Майже за годину вибухи прогриміли у Феодосії, Євпаторії, Сімферопольському районі, а також вибухи були в районі села Андріївка. Відомо, що поруч із цим населеним пунктом розташований аеродром "Кача".
Згодом стало відомо, що у Феодосії безпілотники влучили по нафтобазі: уражено резервуари з ПММ.
Раніше нафтобазу атакували багато разів, та після попередніх ударів з 34 резервуарів цілими залишилися лише 22
Крім того, за словами місцевих зафіксовано приліт по військовій частині між Євпаторією і селом Затишне.
Окупаційна влада Криму офіційних коментарів не надавала.
Кацапи висловлюють невдоволення тим, що українці їм крейсер утопили. Українці відповідають:
- А що не так? Самі ж сміялися, що ми "Чёрное море выкапали..."? Тому маємо право робить там, що хочемо... Хочем - плаваєм... Хочем - кораблі топимо... Нашій рибі і крабам, теж житло потрібне...
А нам треба бить так, щоб ці "временщики" ЗАРАЗ там жить не могли... А коли прийдемо ми - швидко могли-б відновить...