6 019 24

Атака дронів на окупований Крим: вибухи пролунали у Саках, Феодосії та Євпаторії. ВIДЕО

У ніч на 6 жовтня  окупований Крим масовано атакували безпілотники, вибухи пролунали у Саках, Феодосії, Євпаторії та біля аеродрому "Кача". Працювала ППО окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Спочатку вибухи пролунали поблизу аеродрому "Саки" в Новофедорівці. Як повідомили місцеві, з 00:23 пролунали вибухи, а незабаром стало відомо про роботу ППО по безпілотниках.

Майже за годину вибухи прогриміли у Феодосії, Євпаторії, Сімферопольському районі, а також вибухи були в районі села Андріївка. Відомо, що поруч із цим населеним пунктом розташований аеродром "Кача".

Згодом стало відомо,  що у Феодосії безпілотники влучили по нафтобазі: уражено резервуари з ПММ.

Раніше нафтобазу атакували багато разів, та після попередніх ударів з 34 резервуарів цілими залишилися лише 22

Крім того,  за словами місцевих зафіксовано приліт по  військовій частині між Євпаторією і селом Затишне.

Окупаційна влада Криму офіційних коментарів не надавала.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували аеродроми Бельбек і Кача в окупованому Криму, - місцеві пабліки

Автор: 

вибух (4637) Євпаторія (44) Саки (28) Феодосія (58) Євпаторійський район (3) Феодосійський район (2)
+22
кацапня , не спати , страждати !
06.10.2025 06:40 Відповісти
+8
А шо кому не подобається? Крим - наш, а дрони вилетіли на прогулянку. Де хочуть, там і літають. Ну а якщо комусь досталося, то нефіг шастать, кацап, давай, звіздуй в свой мухосранськ, пад радния бярезкі.
06.10.2025 07:25 Відповісти
+3
Крисчани в захваті, таке шоу !
06.10.2025 07:26 Відповісти
В Криму потрібно знищувати всі резервуари. До останнього. Всі електричні та газові мережі. Дотла! Нагадую. Україна за 60 років збудувала все що там є. "Крим буде українським або безлюдним!"
06.10.2025 07:28 Відповісти
Точно під таким "лозунгом" діють, зараз, і кацапи: "Украина не дастанется нам - не дастанется никаму...".
А нам треба бить так, щоб ці "временщики" ЗАРАЗ там жить не могли... А коли прийдемо ми - швидко могли-б відновить...
06.10.2025 07:49 Відповісти
На жаль все що ми там залишили вони використовують проти нас, а коли відходять то все обладнання вивозять або знищують вщент. Тому з ними "тактика випаленої землі" єдине раціональне рішення.
06.10.2025 09:32 Відповісти
Всё это хорошо.но пока не будет гореть Москва, как горит Киев,Плешивому похер.а Москва не горит.причина понятна,нет сил.и тут вопросы не к ВСУ.
06.10.2025 07:46 Відповісти
смотрю коментарии про трампа ОТКЛЮЧЕНЫ , поэтому пишу тут . Я сразу сказал : трамп - ДЛБ !!!((( а им надо было год в этом разбираться )))
06.10.2025 07:46 Відповісти
Трамп зараз газой зайнятий
06.10.2025 07:48 Відповісти
Газ там шукає?
06.10.2025 07:50 Відповісти
Американські крилаті ракети Tomahawk дадуть змогу Силам оборони України послабити бойову ефективність російської армії на фронті. Про це свідчить звіт аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).
06.10.2025 07:49 Відповісти
"ТОмагавки" потрібні в "Алабузі" - щоб знищить виробництво "шахєдів"... Саме вони більше всього, нам заважають - бо нищать нам тил...
06.10.2025 07:58 Відповісти
Є відео - наші вдарили по заводі ім. Свердлова. І там летіло щось реактивне, бо світло випромінювало. То можливо чутки про наші Фламінго не є безпідставними. Якщо так, то нащо нам ті Томагавки.
06.10.2025 08:07 Відповісти
Як кацапи кажуть, "Лишний х*й - в жопе не памеха...". "Фламінго" треба робить "з нуля"... А "Томагавки" лежать на складах", і просто "морально" і "фізично", старіють... Рано, чи пізно, американцям треба їх списувать та утилізувать... Так, може, краще їх "утилізувать" з "наваром"? І гроші заробить, і нам допомогти... Справа за "рудим клоуном"... Бо це питання чисто політичне, і залежить саме від нього... Конгрес уже впевнився, що спроби "дагаварицца" з Путіним - "товчіння води в ступі" - він розуміє тільки "піздюліни"...
06.10.2025 08:21 Відповісти
Авжеж, спочатку єлабуги/дзержински/саласлєйки, а потім вже мацква з санкт-лєнінградом.
06.10.2025 09:38 Відповісти
горила база палала , а в бункері пуйла всралася
06.10.2025 07:47 Відповісти
Навіщо ото стріляти? Нафтобаза сама прекрасно спрацювала як ППО.
06.10.2025 07:51 Відповісти
