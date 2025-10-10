РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9784 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике
2 220 22

Минобороны РФ об обстреле энергетики Украины: "Удар стал ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России"

флаг,россия,россия,флаг

Минобороны России заявило, что в ночь на 10 октября ее войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление российского Минобороны.

Для атаки, по утверждению ведомства, использовали высокоточное оружие, гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники.

В министерстве утверждают, что "удар стал ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России". По официальной версии РФ, целью, якобы, были объекты, которые обеспечивали работу предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.

Читайте также: Послы G7 провели экстренную встречу из-за ударов РФ по энергетике Украины

"Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены", - отметили в ведомстве. Украинская сторона пока не комментировала эти заявления.

Массированный обстрел 10 октября

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

Читайте также: 497 ракет и БПЛА выпустила РФ по Украине: 420 целей обезвредила ПВО, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

обстрел (29929) энергетика (2655) Минобороны рф (951)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Члєнограй,де відповідь на терористичні атаки кацапстану по цивільних об'єктах в Україні?
показать весь комментарий
10.10.2025 13:28 Ответить
+6
хтілося б побачити ще за цього життя реалізацію заяв за блекаути на мацкві
показать весь комментарий
10.10.2025 13:26 Ответить
+6
побачим черговий відосик від ******** ,це 100%
показать весь комментарий
10.10.2025 13:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хтілося б побачити ще за цього життя реалізацію заяв за блекаути на мацкві
показать весь комментарий
10.10.2025 13:26 Ответить
усе одно ж рудого донні із премією миру на Нобелі кинули
показать весь комментарий
10.10.2025 13:28 Ответить
побачим черговий відосик від ******** ,це 100%
показать весь комментарий
10.10.2025 13:30 Ответить
запасайтесь бензином которые еще на масквабаде остался,******)за белгород и не говорю то самое сабой
показать весь комментарий
10.10.2025 13:26 Ответить
Ну, тут без несподіванок. Все згідно шаблону.
показать весь комментарий
10.10.2025 13:27 Ответить
Члєнограй,де відповідь на терористичні атаки кацапстану по цивільних об'єктах в Україні?
показать весь комментарий
10.10.2025 13:28 Ответить
звісно можна відповісти вам у рифму, проте знайомий мобілізований гінеколог казав, шо дивився та там її теж не побачив
показать весь комментарий
10.10.2025 13:30 Ответить
Міноборони РФ про обстріл енергетики України: "Удар став відповіддю на терористичні атаки Києва по цивільних об'єктах у Росії" так "зе3,14здент" не видавав вечірній доклад про те, що Україна наносила удари по цивільних обєктах в мацкваабаді,,,?для нанесення удару по енергетиці України була підготовлена зелена словесна афера у виконанні "зеленого" про блекаут в Москві у випадку блекауту в Києві(спільні зусилля рашистів і зелених ворогів в Україні)
показать весь комментарий
10.10.2025 13:32 Ответить
Найшли кого слухати , балабола звичайного.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:00 Ответить
та ні.Він надзвичайний "агент" ворога України , котрий написаним рашистами сценарієм і озвучений ним ,виконує завдання по руйнації України " із середини"...
показать весь комментарий
10.10.2025 14:30 Ответить
Zeкурва, де масований удар по Масквабаду? Чому мибезелектро ьез води та газу а смердючи москвічи з ціма благами і регочуть? Шо, курва, все вкрал з міндічами?
показать весь комментарий
10.10.2025 13:32 Ответить
а ну тихіше!!! Міндіч клепає фламінги, а Сирскай їх зберігає для слушного моменту. Коли на болотах зовсім похолодає - наші ракетники зроблять апокаліпсис на Бєлгородщині, Брянщині та Курвщині
показать весь комментарий
10.10.2025 13:37 Ответить
Коли похолодає рашисти оголосять перемир'я. А до того часу вони знищать всю нашу енергетику. І будуть зиму з нас реготати і готуватись до нової "рузгої весни"
показать весь комментарий
10.10.2025 13:42 Ответить
Треба бути непередбачуваними та ******* по мавзолею знищивши чЛєніна. Такого кацапи точно не ждуть
показать весь комментарий
10.10.2025 13:34 Ответить
всі комуністи світу стануть нашими ворогами.
всі крім китаю. у них мао!
показать весь комментарий
10.10.2025 13:47 Ответить
Мао теж у мавзолеї, наскільки пам'ятаю
показать весь комментарий
10.10.2025 13:56 Ответить
Як бачимо для рашистів не важливо стріляє Україна по Сосії чи ні. Рашисти знайдуть привід щоб стріляти по Україні, ще й в усьому нас звинуватять. Тому потрібно бити по Сосії і особливо по моцкві і не оглядатись назад хто що скаже. Бо в цьому світі завжди ***буть програвшого а не того хто напав
показать весь комментарий
10.10.2025 13:40 Ответить
єдине що долітає до мацкви - це балаболістичні ракети Зеленського.
показать весь комментарий
10.10.2025 13:44 Ответить
Кажуть шо кацапи зробили Кинжали хитрішими - дуже тяжко збити - нам би теж Петріоти підшаманити
показать весь комментарий
10.10.2025 13:47 Ответить
Міноборони РФ про обстріл енергетики України: "Удар став відповіддю на терористичні атаки Києва по цивільних об'єктах у Росії"
А ще, мабуть за те що Україна напала на ху.... лостан. Вони точно закінчені дебіли. Нормального президента ху....лом не назвуть
показать весь комментарий
10.10.2025 13:53 Ответить
А чьо главзеб, шо рыба об лед мовчить , не обiцяе жорстку отомсть?
показать весь комментарий
10.10.2025 13:57 Ответить
 
 