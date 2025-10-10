Минобороны РФ об обстреле энергетики Украины: "Удар стал ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России"

Минобороны России заявило, что в ночь на 10 октября ее войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление российского Минобороны.

Для атаки, по утверждению ведомства, использовали высокоточное оружие, гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники.

В министерстве утверждают, что "удар стал ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России". По официальной версии РФ, целью, якобы, были объекты, которые обеспечивали работу предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.

Читайте также: Послы G7 провели экстренную встречу из-за ударов РФ по энергетике Украины

"Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены", - отметили в ведомстве. Украинская сторона пока не комментировала эти заявления.

Массированный обстрел 10 октября

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

Читайте также: 497 ракет и БПЛА выпустила РФ по Украине: 420 целей обезвредила ПВО, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ