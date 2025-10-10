Послы G7 провели экстренную встречу из-за ударов РФ по энергетике Украины

Послы G7 провели срочную встречу из-за российских атак на энергетику Украины.

Об этом они сообщили в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 провели срочную встречу с Министром энергетики Гринчук и партнерами - Нафтогаз-Украина, Укрэнерго, Энергоатом, чтобы обсудить российские атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру и поддержку Украины в противодействии дальнейшим ударам и решении неотложных потребностей", - говорится в сообщении.

