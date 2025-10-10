РУС
Новости Удары по энергетике Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
Послы G7 провели экстренную встречу из-за ударов РФ по энергетике Украины

Послы G7 провели срочную встречу из-за российских атак на энергетику Украины.

Об этом они сообщили в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 провели срочную встречу с Министром энергетики Гринчук и партнерами - Нафтогаз-Украина, Укрэнерго, Энергоатом, чтобы обсудить российские атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру и поддержку Украины в противодействии дальнейшим ударам и решении неотложных потребностей", - говорится в сообщении.

+3
Підсумки консультацій:
1. Занепокоєність
2. Стурбованість
3. Рішучій протест
Більше немає нічого. Ніколи іншого за останнє століття не було. Від слова ВЗАГАЛІ. Вибирай любий, якого ще не було.
10.10.2025 13:40 Ответить
+2
Проведуть рішучі консультації і рішуче закличуть ***** сісти за стіл перагаворів?
10.10.2025 13:25 Ответить
+2
Чергова говорильня
10.10.2025 13:33 Ответить
Посли і послиці....
10.10.2025 13:21 Ответить
10.10.2025 13:38 Ответить
Краще б посли спитали,куди ділися гроші на трирівневий захист критичної інфраструктури ?
10.10.2025 13:21 Ответить
накуя?
10.10.2025 13:36 Ответить
Чергова потужна відповідь? 6 днів тому була вже така ж
10.10.2025 13:49 Ответить
 
 