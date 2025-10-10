Посли G7 провели термінову зустріч через удари РФ по енергетиці України
Посли G7 провели термінову зустріч через російські атаки на енергетику України.
Про це вони повідомили у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Посли G7 провели термінову зустріч з Міністром енергетики Гринчук та партнерами - Нафтогаз-Україна, Укренерго, Енергоатом, що обговорити російські атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру та підтримку України у протидії подальшим ударам і вирішенні найнагальніших потреб", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Русский Алкаш
показати весь коментар10.10.2025 13:40 Відповісти Посилання
+2 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар10.10.2025 13:25 Відповісти Посилання
+2 Система Станиславского
показати весь коментар10.10.2025 13:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
П
1. Занепокоєність
2. Стурбованість
3. Рішучій протест
Більше немає нічого. Ніколи іншого за останнє століття не було. Від слова ВЗАГАЛІ. Вибирай любий, якого ще не було.