УКР
Новини Удари по енергетиці Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
Посли G7 провели термінову зустріч через удари РФ по енергетиці України

Посли G7 провели термінову зустріч  через російські атаки на енергетику України.

Про це вони повідомили у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Посли G7 провели термінову зустріч з Міністром енергетики Гринчук та партнерами - Нафтогаз-Україна, Укренерго, Енергоатом, що обговорити російські атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру та підтримку України у протидії подальшим ударам і вирішенні найнагальніших потреб", - йдеться в повідомленні.

+3
Підсумки консультацій:
1. Занепокоєність
2. Стурбованість
3. Рішучій протест
Більше немає нічого. Ніколи іншого за останнє століття не було. Від слова ВЗАГАЛІ. Вибирай любий, якого ще не було.
10.10.2025 13:40 Відповісти
+2
Проведуть рішучі консультації і рішуче закличуть ***** сісти за стіл перагаворів?
10.10.2025 13:25 Відповісти
+2
Чергова говорильня
10.10.2025 13:33 Відповісти
Посли і послиці....
10.10.2025 13:21 Відповісти
П
10.10.2025 13:38 Відповісти
Краще б посли спитали,куди ділися гроші на трирівневий захист критичної інфраструктури ?
10.10.2025 13:21 Відповісти
Чергова говорильня
10.10.2025 13:33 Відповісти
накуя?
10.10.2025 13:36 Відповісти
Чергова потужна відповідь? 6 днів тому була вже така ж
10.10.2025 13:49 Відповісти
 
 