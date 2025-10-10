Посли G7 провели термінову зустріч через удари РФ по енергетиці України

Посли G7 провели термінову зустріч через російські атаки на енергетику України.

Про це вони повідомили у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Посли G7 провели термінову зустріч з Міністром енергетики Гринчук та партнерами - Нафтогаз-Україна, Укренерго, Енергоатом, що обговорити російські атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру та підтримку України у протидії подальшим ударам і вирішенні найнагальніших потреб", - йдеться в повідомленні.

