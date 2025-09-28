Росія заявила про атаку нібито 41 українського безпілотника на 8 областей
У міноборони Росії заявили, що начебто 41 український безпілотник атакував 8 російських областей у ніч на 28 вересня.
Про це йдеться в повідомленні відомства країни-агресорки, передає Цензор.НЕТ.
У російському міноборони традиційно заявили, що їхня ППО нібито знищила "41 український безпілотний літальний апарат літакового типу".
Зокрема, 12 – над Курською областю, 10 – над Брянською, 8 – над Бєлгородською, 4 – над Тульською, 3 – над Ярославською, 2 – над Ростовською і по одному – над Новгородською та Самарською областями.
