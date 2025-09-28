УКР
Новини
Росія заявила про атаку нібито 41 українського безпілотника на 8 областей

У міноборони Росії заявили, що начебто 41 український безпілотник атакував 8 російських областей у ніч на 28 вересня. 

Про це йдеться в повідомленні відомства країни-агресорки, передає Цензор.НЕТ.

У російському міноборони традиційно заявили, що їхня ППО нібито знищила "41 український безпілотний літальний апарат літакового типу".

Зокрема, 12 – над Курською областю, 10 – над Брянською, 8 – над Бєлгородською, 4 – над Тульською, 3 – над Ярославською, 2 – над Ростовською і по одному – над Новгородською та Самарською областями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції в Чуваській Республіці РФ, - джерела

Росіяни скаржаться на атаку українських дронів 28 вересня

Автор: 

безпілотник (4948) росія (68057) Міноборони рф (728) Удари по РФ (557)
Це була сильна відповідь на атаку більш ніж пів тисячі рашистських дронів і ракет по українським містам
28.09.2025 12:31 Відповісти
Потужно
28.09.2025 14:04 Відповісти
Колись ЗЕлених ********* треба буде судити за все що відбувається в країні,бо якщо у пуйла руки по вуха в крові то в ЗЕбіла совість в крові наших співвітчизників.Що це таке шістьсот з гаком проти 41.За те в гундосих відосиках одні обіцянки.
28.09.2025 14:15 Відповісти
 
 