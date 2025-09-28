Россия заявила об атаке якобы 41 украинского беспилотника на 8 областей

В Минобороны России заявили, что якобы 41 украинский беспилотник атаковал 8 российских областей в ночь на 28 сентября.

Об этом говорится в сообщении ведомства страны-агрессора, передает Цензор.НЕТ.

В российском Минобороны традиционно заявили, что их ПВО якобы уничтожила "41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа".

В частности, 12 - над Курской областью, 10 - над Брянской, 8 - над Белгородской, 4 - над Тульской, 3 - над Ярославской, 2 - над Ростовской и по одному - над Новгородской и Самарской областями.

