РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7663 посетителя онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
240 1

Россия заявила об атаке якобы 41 украинского беспилотника на 8 областей

В Минобороны России заявили, что якобы 41 украинский беспилотник атаковал 8 российских областей в ночь на 28 сентября.

Об этом говорится в сообщении ведомства страны-агрессора, передает Цензор.НЕТ.

В российском Минобороны традиционно заявили, что их ПВО якобы уничтожила "41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа".

В частности, 12 - над Курской областью, 10 - над Брянской, 8 - над Белгородской, 4 - над Тульской, 3 - над Ярославской, 2 - над Ростовской и по одному - над Новгородской и Самарской областями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспилотники СБУ остановили работу нефтеперекачивающей станции в Чувашской Республике РФ, - источники

Россияне жалуются на атаку украинских дронов 28 сентября

Автор: 

беспилотник (4326) россия (97412) Минобороны рф (949) Удары по РФ (551)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це була сильна відповідь на атаку більш ніж пів тисячі рашистських дронів і ракет по українським містам
показать весь комментарий
28.09.2025 12:31 Ответить
 
 