Беспилотники СБУ остановили работу нефтеперекачивающей станции в Чувашской Республике РФ, - источники

В ночь на 27 сентября 2025 года дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ отработали по НПС "Тиньговатово", которая расположена в 1 тысяче километров от Украины в населенном пункте Конар, Чувашская Республика, РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Поражение подтвердил глава Чувашской Республики и сообщил, что работа станции временно приостановлена до выяснения степени повреждений объекта.

Из собственных источников СБУ получила подтверждение информации о попадании в насосную станцию №1 с последующим горением. Транспортировка нефти через эту НПС пока приостановлена.

"СБУ продолжает "вводить санкции" против нефтяного сектора РФ, который приносит стране-агрессору сверхприбыли, идущие на войну против Украины. Работа над уменьшением количества нефтедолларов в бюджете РФ будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник в СБУ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне заявили об атаке дронов на Чувашию, под ударом оказалась нефтеперекачивающая станция.