РУС
Атака дронов на регионы РФ
Беспилотники СБУ остановили работу нефтеперекачивающей станции в Чувашской Республике РФ, - источники

удар по Чувашии

В ночь на 27 сентября 2025 года дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ отработали по НПС "Тиньговатово", которая расположена в 1 тысяче километров от Украины в населенном пункте Конар, Чувашская Республика, РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Поражение подтвердил глава Чувашской Республики и сообщил, что работа станции временно приостановлена до выяснения степени повреждений объекта.

Из собственных источников СБУ получила подтверждение информации о попадании в насосную станцию №1 с последующим горением. Транспортировка нефти через эту НПС пока приостановлена.

"СБУ продолжает "вводить санкции" против нефтяного сектора РФ, который приносит стране-агрессору сверхприбыли, идущие на войну против Украины. Работа над уменьшением количества нефтедолларов в бюджете РФ будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник в СБУ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне заявили об атаке дронов на Чувашию, под ударом оказалась нефтеперекачивающая станция.

СБУ (20455) дроны (4835) Удары по РФ (549)
Гарна новина...
27.09.2025 17:16 Ответить
"качки" перекурують - напрацювались
27.09.2025 17:19 Ответить
21 квітня 2021 року Сиресь Боляень завдяки підтримці, наданій руху "Вільний Ідель-Урал" Україною, зміг виступити на ХХ сесії Постійного форуму ООН із питань корінних народів. У своєму виступі він звинуватив Російську федерацію у здійсненні цілеспрямованого етноциду щодо неросійських народів. Зокрема Сиресь Боляень заявив: "За останні 30 років ерзя з мільйонної нації перетворилися на невелику етнічну групу, що на межі повного зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. У схожій ситуації опинилися наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марійці, чуваші, башкири і навіть татари. Народам росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Того, хто бореться за права свого народу, переслідує поліція як екстреміста, або він зазнає примусового психіатричного лікування як божевільний"https://zbruc.eu/D
27.09.2025 17:23 Ответить
Джерело:https://zbruc.eu/node/115398
27.09.2025 17:25 Ответить
Это только начало. Дальше пойдут волнами дроны от СВР, ГУР и других спецслужб.
27.09.2025 17:24 Ответить
и фламинго от лидора
27.09.2025 17:28 Ответить
а Чуваки про це знають ?
27.09.2025 17:26 Ответить
Яка пречудова " двіжуха ".....! саме те , що хотіло фУЙЛО ..... ...Хлопці - не зупиняйтесь !
27.09.2025 17:54 Ответить
І ніякого голосування не треба.
27.09.2025 17:58 Ответить
 
 