Безпілотники СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції в Чуваській Республіці РФ, - джерела
У ніч на 27 вересня 2025 року далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ відпрацювали по НПС "Тиньговатово", яка розташована за 1 тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в СБУ.
Ураження підтвердив голова Чуваської Республіки та повідомив, що роботу станції тимчасово призупинено до з’ясування ступеня пошкоджень об’єкта.
З власних джерел СБУ отримала підтвердження інформації про влучання в насосну станцію №1 з подальшим горінням. Транспортування нафти через цю НПС наразі призупинено.
"СБУ продовжує "вводити санкції" проти нафтового сектору РФ, який приносить країні-агресору надприбутки, що йдуть на війну проти України. Робота над зменшенням кількості нафтодоларів в бюджеті РФ триватиме й надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни заявили про атаку дронів на Чувашію, під ударом опинилась нафтоперекачувальна станція.
