Безпілотники СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції в Чуваській Республіці РФ, - джерела

У ніч на 27 вересня 2025 року далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ відпрацювали по НПС "Тиньговатово", яка розташована за 1 тисячу кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваська Республіка, РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в СБУ. 

Ураження підтвердив голова Чуваської Республіки та повідомив, що роботу станції тимчасово призупинено до з’ясування ступеня пошкоджень об’єкта.

З власних джерел СБУ отримала підтвердження інформації про влучання в насосну станцію №1 з подальшим горінням. Транспортування нафти через цю НПС наразі призупинено.

"СБУ продовжує "вводити санкції" проти нафтового сектору РФ, який приносить країні-агресору надприбутки, що йдуть на війну проти України. Робота над зменшенням кількості нафтодоларів в бюджеті РФ триватиме й надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни заявили про атаку дронів на Чувашію, під ударом опинилась нафтоперекачувальна станція.

Гарна новина...
21 квітня 2021 року Сиресь Боляень завдяки підтримці, наданій руху "Вільний Ідель-Урал" Україною, зміг виступити на ХХ сесії Постійного форуму ООН із питань корінних народів. У своєму виступі він звинуватив Російську федерацію у здійсненні цілеспрямованого етноциду щодо неросійських народів. Зокрема Сиресь Боляень заявив: "За останні 30 років ерзя з мільйонної нації перетворилися на невелику етнічну групу, що на межі повного зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. У схожій ситуації опинилися наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марійці, чуваші, башкири і навіть татари. Народам росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Того, хто бореться за права свого народу, переслідує поліція як екстреміста, або він зазнає примусового психіатричного лікування як божевільний"https://zbruc.eu/D
Это только начало. Дальше пойдут волнами дроны от СВР, ГУР и других спецслужб.
