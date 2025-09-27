Росіяни заявили про атаку дронів на Чувашію: під ударом опинилась нафтоперекачувальна станція

Вранці 27 вересня дрони атакували станцію біля селища Конар у Чувашії. Постраждалих немає, роботу об'єкта тимчасово призупинено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Олег Ніколаєв.

Він заявив, що республіка зазнала нальоту дронів. Удар завдано по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу.

Внаслідок атаки постраждалих немає, проте об'єкт призупинив роботу.

За останні сім днів під ударами дронів опинилася низка нафтових об'єктів РФ.

Серію ударів було завдано 20 вересня по нафтоперекачувальних станціях (магiстральні нафтопроводи, зокрема "Куйбишев–Тихорецьк"). За повідомленнями, були вражені кілька насосних станцій, що обслуговують експорт через порт Новоросійськ.

24 вересня уражено установки первинної переробки нафтопереробного комплексу "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані.

26 вересня дрони пошкодили технологічну установку Афіпського нафтопереробного заводу Краснодарського краю. На об'єкті виникла пожежа.

