УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6379 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
2 823 12

Росіяни заявили про атаку дронів на Чувашію: під ударом опинилась нафтоперекачувальна станція

Вранці 27 вересня дрони атакували станцію біля селища Конар у Чувашії. Постраждалих немає, роботу об'єкта тимчасово призупинено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Олег Ніколаєв.

Атака дронів на Чувашию

Він заявив,  що республіка зазнала нальоту дронів. Удар завдано по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Внаслідок атаки постраждалих немає, проте об'єкт призупинив роботу.

За останні сім днів під ударами дронів опинилася низка нафтових об'єктів РФ.

Серію ударів було завдано 20 вересня по нафтоперекачувальних станціях (магiстральні нафтопроводи, зокрема "Куйбишев–Тихорецьк"). За повідомленнями, були вражені кілька насосних станцій, що обслуговують експорт через порт Новоросійськ.

24 вересня уражено установки первинної переробки нафтопереробного комплексу "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані.

26 вересня дрони пошкодили технологічну установку Афіпського нафтопереробного  заводу Краснодарського краю. На об'єкті виникла пожежа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Генштабі підтвердили ураження Афіпського НПЗ у Краснодарському краї

Автор: 

дрони (5727) Удари по РФ (555)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна новина...
показати весь коментар
27.09.2025 09:25 Відповісти
За чьто!!!????
показати весь коментар
27.09.2025 09:27 Відповісти
ЗСУ, ВПЕРЕД!
показати весь коментар
27.09.2025 09:30 Відповісти
У Швеції помітили дрон над військово-морською базою в архіпелазі Карлскруна, - SVT.

🌐Спершу його зауважили місцеві жителі, згодом інформацію підтвердила поліція.

Інформація з одного телеграм-каналу, як там написано. Цікаво, хто там сидить, коли користується гугловським перекладачем з кацапської? Хочеться плюнути таким писакам у рожу.
показати весь коментар
27.09.2025 09:31 Відповісти
Цікаво якщо якийсь швед, цивільний, візьме да зіб'є той дрин за власної ініціативи, то шо? 10 год тюрми?
показати весь коментар
27.09.2025 09:52 Відповісти
зауважувати і завважувати, -ую, -уєш, , зауважити і завважити, -жу, -жиш,

1) неперех. Висловлювати стисле зауваження, судження, міркування з приводу чого-небудь.
2) неперех. Робити кому-небудь зауваження, докір, указуючи на помилку в поведінці.
3) перех. і без додатка, розм. Звертати на кого-, що-небудь увагу; помічати.

Великий тлумачний словник ******** української мови / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. - Київ; Ірпінь: Перун, 2005. - С. 431.
показати весь коментар
27.09.2025 11:21 Відповісти
Зафиксирована ПОПЬІТКА применения?
показати весь коментар
27.09.2025 09:49 Відповісти
Жодна тварина не постраждала, окрім ×уйла.
показати весь коментар
27.09.2025 10:04 Відповісти
То вже радує .
показати весь коментар
27.09.2025 10:57 Відповісти
Санкції працюють!
показати весь коментар
27.09.2025 11:01 Відповісти
Московські кроти.
показати весь коментар
27.09.2025 11:18 Відповісти
Упалі абломкі
показати весь коментар
27.09.2025 11:26 Відповісти
 
 