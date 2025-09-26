Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. ВIДЕО
У ніч проти п’ятниці, 26 вересня, у Краснодарському краї після атаки безпілотників спалахнула пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі.
Як інформую Цензор.НЕТ про це повідомили російські телеграм-канали.
Атаку підтвердили в оперштабі Краснодарського краю.
Росіяни стверджують, що пожежа спалахнула нібито через "падіння фрагментів БПЛА".
"Уламки безпілотника впали на одну з установок. Постраждалих немає. Сталося загоряння на площі 30 кв. метрів, яке вже ліквідували. На місці працюють оперативні та спеціальні служби", — йдеться у повідомленні.
