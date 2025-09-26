Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. ВИДЕО
В ночь на пятницу, 26 сентября, в Краснодарском крае после атаки беспилотников произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.
Как информирую Цензор.НЕТ об этом сообщили российские телеграм-каналы.
Атаку подтвердили в оперштабе Краснодарского края.
Россияне утверждают, что пожар вспыхнул якобы из-за "падения фрагментов БПЛА".
"Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 кв. метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.
