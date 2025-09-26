Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. ВИДЕО

В ночь на пятницу, 26 сентября, в Краснодарском крае после атаки беспилотников произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.

Как информирую Цензор.НЕТ об этом сообщили российские телеграм-каналы.

Атаку подтвердили в оперштабе Краснодарского края.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Россияне утверждают, что пожар вспыхнул якобы из-за "падения фрагментов БПЛА".

"Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 кв. метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. ВИДЕО