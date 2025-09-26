РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11321 посетитель онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
6 112 12

Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. ВИДЕО

В ночь на пятницу, 26 сентября, в Краснодарском крае после атаки беспилотников произошел пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.

Как информирую Цензор.НЕТ об этом сообщили российские телеграм-каналы.

Атаку подтвердили в оперштабе Краснодарского края.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Россияне утверждают, что пожар вспыхнул якобы из-за "падения фрагментов БПЛА".

"Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 кв. метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. ВИДЕО

Автор: 

НПЗ (308) Удары по РФ (546)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Кацапи знов самі себе обстріляли.
показать весь комментарий
26.09.2025 06:49 Ответить
+3
Трамп про Росію: Їхня економіка летить до пекла
показать весь комментарий
26.09.2025 07:01 Ответить
+2
Знову "абломки"...
показать весь комментарий
26.09.2025 07:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи знов самі себе обстріляли.
показать весь комментарий
26.09.2025 06:49 Ответить
Трамп про Росію: Їхня економіка летить до пекла
показать весь комментарий
26.09.2025 07:01 Ответить
Знову "абломки"...
показать весь комментарий
26.09.2025 07:14 Ответить
Обама: Економіка РФ розірвана в клоччя.
показать весь комментарий
26.09.2025 07:15 Ответить
тебе шо заклинило ?
показать весь комментарий
26.09.2025 07:18 Ответить
Все чітко по-плану: росія вертається в 1917 рік. Правда тепер замість царя - путін, замість дефіциту хліба - дефіцит бензин.
показать весь комментарий
26.09.2025 07:19 Ответить
"Впервые завод был атакован БПЛА в мае 2023 года." а він собака все працює і працює.... Важко без ракет виносити підприємства. А найбільше, Омське НПЗ, взагалі неможливо.
показать весь комментарий
26.09.2025 07:18 Ответить
бензин добре горить
показать весь комментарий
26.09.2025 07:20 Ответить
как раз на нпз и 10 кг бч хватит)главное попасть куда надо.туда тратить ракеты это марнотраство)ракеты лучше на елабуга,вот там да,надо ракеты
показать весь комментарий
26.09.2025 08:52 Ответить
русня, це двіж!
показать весь комментарий
26.09.2025 07:25 Ответить
супер, пожежа на кацапском МПЗ ето харашо 🤘
показать весь комментарий
26.09.2025 08:07 Ответить
І оце саме інформативне відео? Не дарма кажуть, що у кацапа руки з дупи ростуть, навіть відео не можуть якісно зняти. Нам же ж цікаво, як воно горить, люди суєтяцця
показать весь комментарий
26.09.2025 08:10 Ответить
 
 