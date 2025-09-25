РУС
2 818 6

Беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. ВИДЕО

По меньшей мере шесть взрывов прогремело в ночь на 25 сентября в Белореченском районе Краснодарского края России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Ночью местные жители сообщали о взрывах, которые начались около 02:30. В окрестностях одного из городов наблюдали яркие вспышки в небе, очевидцы предполагали, что работала противовоздушная оборона.

По информации сети, в Белореченске был атакован завод ООО "ЕвроХим-Белореченские минудобрения".

Российские власти предупредили об угрозе беспилотных атак в Краснодаре и Туапсе и призвали местных жителей оставаться в укрытиях.

"ЕвроХим-Белореченские минудобрения" (ООО "ЕвроХим-БМУ") - это одно из крупнейших химических предприятий на юге России, расположенное в окрестностях города Белореченск Краснодарского края. Оно специализируется на производстве фосфорных и сложных водорастворимых минеральных удобрений, а также азотных соединений. Предприятие входит в состав минерельно-химической компании "ЕвроХим" - одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире.

беспилотник (4309) Удары по РФ (545)
чекаємо дуже гарних і добрих подробиць.
25.09.2025 07:41 Ответить
Та кажіть вже прямо - підприємство, що повністю (або частково), працює на "оборонку"... Вибухові речовини, ракетне пальне, і тд.., і т.п.
25.09.2025 07:59 Ответить
та особливо такого цікавого на БМУ не виробляли, він завжди спеіалізувався виключно на виробництві фосфорної та сірчаної кислоти.
25.09.2025 08:22 Ответить
+++!!!
25.09.2025 08:06 Ответить
А кацапи тепер мінеральні добрива непотрібні, бо Україна поставляє їм органічні добрива в чорних пакетах
25.09.2025 08:28 Ответить
Сподіваюся в цей раз нав россії халявних "ножок Буша" від Америки не буде...
25.09.2025 08:43 Ответить
 
 