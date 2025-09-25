Беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. ВИДЕО

По меньшей мере шесть взрывов прогремело в ночь на 25 сентября в Белореченском районе Краснодарского края России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Ночью местные жители сообщали о взрывах, которые начались около 02:30. В окрестностях одного из городов наблюдали яркие вспышки в небе, очевидцы предполагали, что работала противовоздушная оборона.

По информации сети, в Белореченске был атакован завод ООО "ЕвроХим-Белореченские минудобрения".

Российские власти предупредили об угрозе беспилотных атак в Краснодаре и Туапсе и призвали местных жителей оставаться в укрытиях.

"ЕвроХим-Белореченские минудобрения" (ООО "ЕвроХим-БМУ") - это одно из крупнейших химических предприятий на юге России, расположенное в окрестностях города Белореченск Краснодарского края. Оно специализируется на производстве фосфорных и сложных водорастворимых минеральных удобрений, а также азотных соединений. Предприятие входит в состав минерельно-химической компании "ЕвроХим" - одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире.