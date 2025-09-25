Безпілотники атакували Краснодарський край РФ. ВIДЕО

Щонайменше шість вибухів пролунало у ніч проти 25 вересня у Білоріченському районі Краснодарського краю Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Уночі місцеві жителі повідомляли про вибухи, які почалися близько 02:30. На околицях одного з міст спостерігали яскраві спалахи в небі, очевидці припускали, що працювала протиповітряна оборона.

За інформацією мережі, у Білоріченську був атакований завод ТОВ "ЄвроХім-Білореченські міндобрива".

Російська влада попередила про загрозу безпілотних атак у Краснодарі та Туапсе і закликала місцевих жителів залишатися в укриттях.

"ЄвроХім-Білореченські міндобрива" (ООО "ЄвроХім-БМУ") - це одне з найбільших хімічних підприємств на півдні Росії, розташоване в околицях міста Білореченськ Краснодарського краю. Воно спеціалізується на виробництві фосфорних та складних водорозчинних мінеральних добрив, а також азотних сполук. Підприємство входить до складу мінерельно-хімічної компанії "ЄвроХім" - одного з найбільших виробників мінеральних добрив у світі.