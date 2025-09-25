УКР
Безпілотники атакували Краснодарський край РФ. ВIДЕО

Щонайменше шість вибухів пролунало у ніч проти 25 вересня у Білоріченському районі Краснодарського краю Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Уночі місцеві жителі повідомляли про вибухи, які почалися близько 02:30. На околицях одного з міст спостерігали яскраві спалахи в небі, очевидці припускали, що працювала протиповітряна оборона.

За інформацією мережі, у Білоріченську був атакований завод ТОВ "ЄвроХім-Білореченські міндобрива".

Російська влада попередила про загрозу безпілотних атак у Краснодарі та Туапсе і закликала місцевих жителів залишатися в укриттях.

"ЄвроХім-Білореченські міндобрива" (ООО "ЄвроХім-БМУ") - це одне з найбільших хімічних підприємств на півдні Росії, розташоване в околицях міста Білореченськ Краснодарського краю. Воно спеціалізується на виробництві фосфорних та складних водорозчинних мінеральних добрив, а також азотних сполук. Підприємство входить до складу мінерельно-хімічної компанії "ЄвроХім" - одного з найбільших виробників мінеральних добрив у світі.

чекаємо дуже гарних і добрих подробиць.
25.09.2025 07:41 Відповісти
Та кажіть вже прямо - підприємство, що повністю (або частково), працює на "оборонку"... Вибухові речовини, ракетне пальне, і тд.., і т.п.
25.09.2025 07:59 Відповісти
та особливо такого цікавого на БМУ не виробляли, він завжди спеіалізувався виключно на виробництві фосфорної та сірчаної кислоти.
25.09.2025 08:22 Відповісти
+++!!!
25.09.2025 08:06 Відповісти
А кацапи тепер мінеральні добрива непотрібні, бо Україна поставляє їм органічні добрива в чорних пакетах
25.09.2025 08:28 Відповісти
Сподіваюся в цей раз нав россії халявних "ножок Буша" від Америки не буде...
25.09.2025 08:43 Відповісти
Раніше краснодарський край атакували лише п'яні шахтьори і сезонні повії. Але шось пішло не так....
25.09.2025 09:21 Відповісти
Дякую хлопцям ЗСУ!
25.09.2025 11:00 Відповісти
Ну, все правильно - нахєра їм виробники хімічних сполук з нафти, якщо їм нафтопроводи б`ють і нафта погано доходить?!?
25.09.2025 12:36 Відповісти
 
 