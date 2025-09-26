УКР
У Генштабі підтвердили ураження Афіпського НПЗ у Краснодарському краї

Генштаб про ураження Афіпського НПЗ у Краснодарському краї

Сили оборони вночі вразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу. Ступінь ушкоджень та наслідки уточнюються.

Як інформує Цензор.НЕТ, це підтвердили у Генштабі ЗСУ.

"У рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, у ніч на 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу", - йдеться в повідомленні.

Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизелю та авіаційного гасу; його річна потужність переробки становить близько 6,25 млн тонн.

За даними Генштабу, НПЗ забезпечував потреби окупаційних військ РФ. Ступінь і деталі пошкоджень наразі уточнюються.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України",  - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня БпЛА влучили в одну з технологічних установок заводу, спричинивши пожежу на площі 30 квадратних метрів. За повідомленням місцевої влади, постраждалих немає, а пожежу вже ліквідовано. На місці події працюють оперативні та спеціальні служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські дрони вдруге за місяць вдарили по одному з найбільших НПЗ на півдні РФ

НПЗ (715) Удари по РФ (552)
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Памятаймо, про підготовку осіб з Урядового кварталу до шашликів та запареної Мівіни арестовичем на Банковій!!
показати весь коментар
26.09.2025 14:14 Відповісти
Так. І дуже добре, що особи з Урядового кварталу не знають, куди пуляють Захисники України.
показати весь коментар
26.09.2025 14:20 Відповісти
Дякуємо ЗСУ!
показати весь коментар
26.09.2025 14:15 Відповісти
Кацапи, здавайтеся. Бо ще пару місяців таких санкцій і не тільки кацапська армія, а й увесь кацапстан буде їздити на віслюках...
показати весь коментар
26.09.2025 14:22 Відповісти
30 квадратных метров ?
Это меньше моей маленькой квартиры
То есть кацапы нам взорвали Каховскую ГЭС
Тэцы
А мы им в ответ - меньше моей квартиры подожгли
Достойный ответ врагу!!!!!!
показати весь коментар
26.09.2025 14:28 Відповісти
та да, кацапи ж брехать не стануть
показати весь коментар
26.09.2025 14:41 Відповісти
35 метров?
показати весь коментар
26.09.2025 14:44 Відповісти
 
 