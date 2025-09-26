У Генштабі підтвердили ураження Афіпського НПЗ у Краснодарському краї

Сили оборони вночі вразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу. Ступінь ушкоджень та наслідки уточнюються.

Як інформує Цензор.НЕТ, це підтвердили у Генштабі ЗСУ.

"У рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, у ніч на 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу", - йдеться в повідомленні.

Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизелю та авіаційного гасу; його річна потужність переробки становить близько 6,25 млн тонн.

За даними Генштабу, НПЗ забезпечував потреби окупаційних військ РФ. Ступінь і деталі пошкоджень наразі уточнюються.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня БпЛА влучили в одну з технологічних установок заводу, спричинивши пожежу на площі 30 квадратних метрів. За повідомленням місцевої влади, постраждалих немає, а пожежу вже ліквідовано. На місці події працюють оперативні та спеціальні служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські дрони вдруге за місяць вдарили по одному з найбільших НПЗ на півдні РФ