В Генштабе подтвердили поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае

Силы обороны ночью поразили мощности Афипского нефтеперерабатывающего завода. Степень повреждений и последствия уточняются.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подтвердили в Генштабе ВСУ.

"В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов, в ночь на 26 сентября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили мощности Афипского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении.

Предприятие специализируется на производстве бензина, дизеля и авиационного керосина; его годовая мощность переработки составляет около 6,25 млн тонн.

По данным Генштаба, НПЗ обеспечивал потребности оккупационных войск РФ. Степень и детали повреждений пока уточняются.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 26 сентября БпЛА попали в одну из технологических установок завода, вызвав пожар на площади 30 квадратных метров. По сообщению местных властей, пострадавших нет, а пожар уже ликвидирован. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

