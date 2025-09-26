РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10329 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
626 6

В Генштабе подтвердили поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае

Генштаб об поражении Афипского НПЗ в Краснодарском крае

Силы обороны ночью поразили мощности Афипского нефтеперерабатывающего завода. Степень повреждений и последствия уточняются.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подтвердили в Генштабе ВСУ.

"В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов, в ночь на 26 сентября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили мощности Афипского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении.

Предприятие специализируется на производстве бензина, дизеля и авиационного керосина; его годовая мощность переработки составляет около 6,25 млн тонн.

По данным Генштаба, НПЗ обеспечивал потребности оккупационных войск РФ. Степень и детали повреждений пока уточняются.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 26 сентября БпЛА попали в одну из технологических установок завода, вызвав пожар на площади 30 квадратных метров. По сообщению местных властей, пострадавших нет, а пожар уже ликвидирован. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны второй раз за месяц ударили по одному из крупнейших НПЗ на юге РФ

Автор: 

НПЗ (308) Удары по РФ (546)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Памятаймо, про підготовку осіб з Урядового кварталу до шашликів та запареної Мівіни арестовичем на Банковій!!
показать весь комментарий
26.09.2025 14:14 Ответить
Так. І дуже добре, що особи з Урядового кварталу не знають, куди пуляють Захисники України.
показать весь комментарий
26.09.2025 14:20 Ответить
Дякуємо ЗСУ!
показать весь комментарий
26.09.2025 14:15 Ответить
Кацапи, здавайтеся. Бо ще пару місяців таких санкцій і не тільки кацапська армія, а й увесь кацапстан буде їздити на віслюках...
показать весь комментарий
26.09.2025 14:22 Ответить
30 квадратных метров ?
Это меньше моей маленькой квартиры
То есть кацапы нам взорвали Каховскую ГЭС
Тэцы
А мы им в ответ - меньше моей квартиры подожгли
Достойный ответ врагу!!!!!!
показать весь комментарий
26.09.2025 14:28 Ответить
 
 