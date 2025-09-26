Українські дрони вдруге за місяць вдарили по одному з найбільших НПЗ на півдні РФ

У ніч на 26 вересня українські дрони атакували Краснодарський край РФ, під ударом опинився Афіпський нафтопереробний завод – одне з найбільших переробних підприємств на півдні Росії.

За даними місцевої влади, уламки БПЛА влучили в одну з установок, спричинивши займання на площі 30 кв. м, яке нібито вже ліквідували, повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що Афіпський НПЗ має потужність 9,1 млн тонн нафти на рік і дві установки первинної переробки. Навесні завершили його реконструкцію вартістю 217 млрд руб, до кінця року планували модернізувати комплекс глибокої переробки для випуску 2,5 млн тонн пального стандарту Євро-5.

Підприємство вже двічі ставало ціллю українських дронів – 7 і 28 серпня. Останнього разу завод зупиняв переробку на одній з установок. 30 серпня дрони також били по об’єднаному з ним Краснодарському НПЗ.

Як повідомлялося, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські державні ЗМІ визнають нестачу бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України по НПЗ у виникненні цього дефіциту. За даними самих російських ЗМІ, дефіцит бензину в Росії охопив уже понад 20 регіонів.

Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх місяців вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.

Протягом серпня повністю зупинялися Новокуйбишевський НПЗ (потужністю переробки 8,3 млн тонн на рік), Саратовський (5,8 млн тонн), Волгоградський (14,8 млн тонн) і Сизранський (8,5 млн тонн), загальний простій потужностей за місяць сягнув 6,4 млн тонн. У вересні частково зупинено роботу Рязанського нафтопереробного заводу, що забезпечує близько 5% російської переробки.