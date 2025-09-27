Россияне заявили об атаке дронов на Чувашию: под ударом оказалась нефтеперекачивающая станция

Утром 27 сентября дроны атаковали станцию возле поселка Конар в Чувашии. Пострадавших нет, работа объекта временно приостановлена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Олег Николаев.

Он заявил, что республика подверглась налету дронов. Удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Гражданского округа.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

В результате атаки пострадавших нет, однако объект приостановил работу.

За последние семь дней под ударами дронов оказался ряд нефтяных объектов РФ.

Серия ударов была нанесена 20 сентября по нефтеперекачивающим станциям (магистральные нефтепроводы, в том числе "Куйбышев-Тихорецк"). По сообщениям, были поражены несколько насосных станций, обслуживающих экспорт через порт Новороссийск.

24 сентября поражены установки первичной переработки нефтеперерабатывающего комплекса "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане.

26 сентября дроны повредили технологическую установку Афипского нефтеперерабатывающего завода Краснодарского края. На объекте возник пожар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Генштабе подтвердили поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае