Россияне заявили об атаке дронов на Чувашию: под ударом оказалась нефтеперекачивающая станция
Утром 27 сентября дроны атаковали станцию возле поселка Конар в Чувашии. Пострадавших нет, работа объекта временно приостановлена.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Олег Николаев.
Он заявил, что республика подверглась налету дронов. Удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Гражданского округа.
В результате атаки пострадавших нет, однако объект приостановил работу.
За последние семь дней под ударами дронов оказался ряд нефтяных объектов РФ.
Серия ударов была нанесена 20 сентября по нефтеперекачивающим станциям (магистральные нефтепроводы, в том числе "Куйбышев-Тихорецк"). По сообщениям, были поражены несколько насосных станций, обслуживающих экспорт через порт Новороссийск.
24 сентября поражены установки первичной переработки нефтеперерабатывающего комплекса "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане.
26 сентября дроны повредили технологическую установку Афипского нефтеперерабатывающего завода Краснодарского края. На объекте возник пожар.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
🌐Спершу його зауважили місцеві жителі, згодом інформацію підтвердила поліція.
Інформація з одного телеграм-каналу, як там написано. Цікаво, хто там сидить, коли користується гугловським перекладачем з кацапської? Хочеться плюнути таким писакам у рожу.