РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6812 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
2 060 7

Россияне заявили об атаке дронов на Чувашию: под ударом оказалась нефтеперекачивающая станция

Атакована нефтеперекачивающая станция в Чувашии

Утром 27 сентября дроны атаковали станцию возле поселка Конар в Чувашии. Пострадавших нет, работа объекта временно приостановлена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Олег Николаев.

Атака дронов на Чувашию

Он заявил, что республика подверглась налету дронов. Удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Гражданского округа.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

В результате атаки пострадавших нет, однако объект приостановил работу.

За последние семь дней под ударами дронов оказался ряд нефтяных объектов РФ.

Серия ударов была нанесена 20 сентября по нефтеперекачивающим станциям (магистральные нефтепроводы, в том числе "Куйбышев-Тихорецк"). По сообщениям, были поражены несколько насосных станций, обслуживающих экспорт через порт Новороссийск.

24 сентября поражены установки первичной переработки нефтеперерабатывающего комплекса "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане.

26 сентября дроны повредили технологическую установку Афипского нефтеперерабатывающего завода Краснодарского края. На объекте возник пожар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Генштабе подтвердили поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае

Автор: 

дроны (4817) Удары по РФ (549)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина...
показать весь комментарий
27.09.2025 09:25 Ответить
За чьто!!!????
показать весь комментарий
27.09.2025 09:27 Ответить
ЗСУ, ВПЕРЕД!
показать весь комментарий
27.09.2025 09:30 Ответить
У Швеції помітили дрон над військово-морською базою в архіпелазі Карлскруна, - SVT.

🌐Спершу його зауважили місцеві жителі, згодом інформацію підтвердила поліція.

Інформація з одного телеграм-каналу, як там написано. Цікаво, хто там сидить, коли користується гугловським перекладачем з кацапської? Хочеться плюнути таким писакам у рожу.
показать весь комментарий
27.09.2025 09:31 Ответить
Цікаво якщо якийсь швед, цивільний, візьме да зіб'є той дрин за власної ініціативи, то шо? 10 год тюрми?
показать весь комментарий
27.09.2025 09:52 Ответить
Зафиксирована ПОПЬІТКА применения?
показать весь комментарий
27.09.2025 09:49 Ответить
Жодна тварина не постраждала, окрім ×уйла.
показать весь комментарий
27.09.2025 10:04 Ответить
 
 