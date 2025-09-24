Дроны СБУ второй раз за неделю поразили "Газпром Нефтехим - Салават" в российском Башкортостане, - источники
Беспилотники ЦСО "А" СБУ второй раз за последние семь дней долетели до Башкортостана и поразили "Газпром Нефтехим - Салават".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в украинской спецслужбе.
Напомним, это один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Он производит 150 наименований продукции: автомобильных бензинов, дизельного топлива, мазута, битума, полиэтиленов.
Расстояние от территории Украины до цели - около 1400 километров.
Как отмечается, в результате нескольких попаданий беспилотников ЦСО "А" СБУ на территории завода возник пожар: в воздух поднимается огромный столб черного дыма. Местные власти пишут, что сейчас выясняют степень повреждений.
"СБУ продолжает наносить прицельные дипстрайки по объектам, которые финансируют войну против нашего государства. Сезон "хлопков" на российских НПЗ в самом разгаре. Страна-бензоколонка должна окончательно осознать, что агрессия против Украины обходится ей очень дорого", - сообщил информированный источник в СБУ.
Ранее сообщалось, что поражены линейно-производственные станции в Брянской и Самарской областях. Есть попадания по двум самолетам на военном аэродроме "Кача" в Крыму.
ООО «Газпром нефтехим Салават», входящее в структуру ПАО «Газпром», управляет крупнейшим на юге Башкортостана нефтеперерабатывающим комплексом. Предприятие занимается полным циклом переработки углеводородного сырья и выпускает свыше 150 видов продукции, включая бензин, дизельное топливо, мазут, битум и полиэтилен.
Одновременно разведка сообщает об ударах по железнодорожной инфраструктуре в трёх местах на территории Курской и Белгородской областей, а также по белгородскому заводу «Фрез».
🔠 Проміжна нафтоперекачувальна станція (ПНПС) «Кузьмичи-1» що належить АТ «Транснефть - Приволга». Вона транспортує сиру нафту з району Саратова у бік Волгоградської області.
Далі нафта йде через Кузьмичи в напрямку на Куйбишев - Тихорєцьк і далі до південних регіонів РФ (Ростовська, Краснодарський край, Новоросійськ).
Джерело постачання цієї НПС - в основному Саратовський НПЗ та прилеглі родовища/сховища.
Фактично, без НПС нафта по магістральному трубопроводу практично не зможе рухатися. Якщо станція зупиняється, тиск падає, і прокачка зупиняється на всій ділянці.
🔠 Зензеватка - вузлова станція тієї ж системи «Куйбишев - Тихорєцьк», яка пов'язана з «Кузьмичами-1».
Без роботи таких вузлів прокачка зупиняється на всій магістралі.
Планова робота по НПЗ, НПС, повністю виключається вся система.