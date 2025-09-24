Дроны СБУ второй раз за неделю поразили "Газпром Нефтехим - Салават" в российском Башкортостане, - источники

Беспилотники ЦСО "А" СБУ второй раз за последние семь дней долетели до Башкортостана и поразили "Газпром Нефтехим - Салават".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в украинской спецслужбе.

Напомним, это один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Он производит 150 наименований продукции: автомобильных бензинов, дизельного топлива, мазута, битума, полиэтиленов.

Расстояние от территории Украины до цели - около 1400 километров.

Также читайте: Дроны снова атаковали нефтехимический комплекс в российском Башкортостане, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как отмечается, в результате нескольких попаданий беспилотников ЦСО "А" СБУ на территории завода возник пожар: в воздух поднимается огромный столб черного дыма. Местные власти пишут, что сейчас выясняют степень повреждений.

"СБУ продолжает наносить прицельные дипстрайки по объектам, которые финансируют войну против нашего государства. Сезон "хлопков" на российских НПЗ в самом разгаре. Страна-бензоколонка должна окончательно осознать, что агрессия против Украины обходится ей очень дорого", - сообщил информированный источник в СБУ.

Ранее сообщалось, что поражены линейно-производственные станции в Брянской и Самарской областях. Есть попадания по двум самолетам на военном аэродроме "Кача" в Крыму.