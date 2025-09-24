Дрони СБУ вдруге за тиждень уразили "Газпром Нафтохім - Салават" у російському Башкортостані, - джерела. ВІДЕО+ФОТО

Безпілотники ЦСО "А" СБУ вдруге за останні сім днів долетіли до Башкортостану й уразили "Газпром Нафтохім - Салават".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в українській спецслужбі.

Нагадаємо, це один із найбільших в РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Він виробляє 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів.

Відстань від території України до цілі - близько 1400 кілометрів.

Як зазначається, внаслідок декількох влучань безпілотників ЦСО "А" СБУ на території заводу виникла пожежа: у повітря підіймається величезний стовп чорного диму. Місцева влада пише, що наразі з’ясовує ступінь пошкоджень.

"СБУ продовжує завдавати прицільних діпстрайків по об’єктах, які фінансують війну проти нашої держави. Сезон "бавовн" на російських НПЗ у самому розпалі. Країна-бензоколонка повинна остаточно усвідомити, що агресія проти України обходиться їй дуже дорого", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше повідомлялося, що уражено лінійно-виробничі станції у Брянській та Самарській областях. Є влучання по двох літаках на військовому аеродромі "Кача" у Криму.