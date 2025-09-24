УКР
Дрони СБУ вдруге за тиждень уразили "Газпром Нафтохім - Салават" у російському Башкортостані, - джерела. ВІДЕО+ФОТО

Безпілотники ЦСО "А" СБУ вдруге за останні сім днів долетіли до Башкортостану й уразили "Газпром Нафтохім - Салават".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в українській спецслужбі.

Нагадаємо, це один із найбільших в РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Він виробляє 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів.

Відстань від території України до цілі - близько 1400 кілометрів.

Також читайте: Дрони знову атакували нафтохімічний комплекс у російському Башкортостані, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як зазначається, внаслідок декількох влучань безпілотників ЦСО "А" СБУ на території заводу виникла пожежа: у повітря підіймається величезний стовп чорного диму. Місцева влада пише, що наразі з’ясовує ступінь пошкоджень.

"СБУ продовжує завдавати прицільних діпстрайків по об’єктах, які фінансують війну проти нашої держави. Сезон "бавовн" на російських НПЗ у самому розпалі. Країна-бензоколонка повинна остаточно усвідомити, що агресія проти України обходиться їй дуже дорого", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше повідомлялося, що уражено лінійно-виробничі станції у Брянській та Самарській областях. Є влучання по двох літаках на військовому аеродромі "Кача" у Криму.

Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста!
Керосинка покупать буду.
А то примус очень худой, пожар может быть.
24.09.2025 11:22 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/povtornyj-udar-dronov-po-npz-v-salavate/ Это повторный удар. В прошлый раз удар пришёлся по установке ЭЛОУ-АВТ-4, теперь, по предварительным данным, повреждена ЭЛОУ-АВТ-6. Название «АВТ-6» указывает на то, что установка спроектирована на 6 млн тонн сырья в год. Таким образом, удары наносятся не в одну точку, а по ключевым технологическим узлам, чтобы парализовать переработку.
ООО «Газпром нефтехим Салават», входящее в структуру ПАО «Газпром», управляет крупнейшим на юге Башкортостана нефтеперерабатывающим комплексом. Предприятие занимается полным циклом переработки углеводородного сырья и выпускает свыше 150 видов продукции, включая бензин, дизельное топливо, мазут, битум и полиэтилен.

Одновременно разведка сообщает об ударах по железнодорожной инфраструктуре в трёх местах на территории Курской и Белгородской областей, а также по белгородскому заводу «Фрез».
24.09.2025 11:24 Відповісти
https://t.me/exilenova_plus/12578 У ніч на сьогодні було уражено відразу дві проміжні нафтоперекачувальні станції рф - «Кузьмичи-1» (Волгоградська обл.) та «Зензеватка» (Волгоградська обл.).

🔠 Проміжна нафтоперекачувальна станція (ПНПС) «Кузьмичи-1» що належить АТ «Транснефть - Приволга». Вона транспортує сиру нафту з району Саратова у бік Волгоградської області.
Далі нафта йде через Кузьмичи в напрямку на Куйбишев - Тихорєцьк і далі до південних регіонів РФ (Ростовська, Краснодарський край, Новоросійськ).
Джерело постачання цієї НПС - в основному Саратовський НПЗ та прилеглі родовища/сховища.
Фактично, без НПС нафта по магістральному трубопроводу практично не зможе рухатися. Якщо станція зупиняється, тиск падає, і прокачка зупиняється на всій ділянці.

🔠 Зензеватка - вузлова станція тієї ж системи «Куйбишев - Тихорєцьк», яка пов'язана з «Кузьмичами-1».
Без роботи таких вузлів прокачка зупиняється на всій магістралі.
Планова робота по НПЗ, НПС, повністю виключається вся система.
24.09.2025 11:32 Відповісти
Вразили - не значить знищили. Гайка відпала - не значить перекрили постачання
24.09.2025 12:13 Відповісти
 
 