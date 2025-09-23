Уражено лінійно-виробничі станції у Брянській та Самарській областях. Є влучання по двох літаках на військовому аеродромі "Кача" у Криму, - Генштаб

У рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, у ніч на 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

Як зазначається, ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС "8-Н" - ЛВДС "Стальной конь". Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії.

"Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням в районі об’єкту", - наголошують у Генштабі.

Також, підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ лінійно-виробничої диспетчерської станції "Самара" у Самарській області РФ.

Генштаб нагадує, що це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals.

Ступінь ураження уточнюється.

Окрім того, підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі "Кача", що на тимчасово окупованій території АР Крим. Ворожі засоби було уражено підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Результати та ступінь ураження уточнюються.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", - додали у Генштабі.