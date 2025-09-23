Поражены линейно-производственные станции в Брянской и Самарской областях. Есть попадания по двум самолетам на военном аэродроме "Кача" в Крыму, - Генштаб
В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов, в ночь на 23 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, ЛПДС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода ЛПДС "8-Н" - ЛПДС "Стальной конь". Объект имеет стратегическое значение для обеспечения нефтепродуктами российской оккупационной армии.
"Подтверждено попадание в насосно-компрессорную станцию с последующим возгоранием в районе объекта", - отмечают в Генштабе.
Также, подтверждено повторное поражение подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ линейно-производственной диспетчерской станции "Самара" в Самарской области РФ.
Генштаб напоминает, что это производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals.
Степень поражения уточняется.
Кроме того, подтверждено попадание по двум самолетам на военном аэродроме "Кача", что на временно оккупированной территории АР Крым. Вражеские средства были поражены подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Результаты и степень поражения уточняются.
"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и принуждения российской федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе.
