Дрони знову атакували нафтохімічний комплекс у російському Башкортостані, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Дрони, ймовірно, повторно атакували нафтохімічний комплекс "Газпром Нафтохім Салават" у російському Башкортостані.
Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Місцеві жителі повідомили про вибухи. Над містом видніється дим.
Відомо, що 18 вересня дрони СБУ вже атакували один з найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів.
