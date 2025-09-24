УКР
Дрони знову атакували нафтохімічний комплекс у російському Башкортостані, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дрони, ймовірно, повторно атакували нафтохімічний комплекс "Газпром Нафтохім Салават" у російському Башкортостані.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Місцеві жителі повідомили про вибухи. Над містом видніється дим.

Відомо, що 18 вересня дрони СБУ вже атакували один з найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів.

Читайте: Уражено лінійно-виробничі станції у Брянській та Самарській областях. Є влучання по двох літаках на військовому аеродромі "Кача" у Криму, - Генштаб

Саме цікаве - назвать місто іменем непримиренного борця проти росіян, який робив усе для відродження незалежного Башкортостану, А зараз башкири працюють на зміцненння тієї самої "Росії" та поневолення росіянами такого самого поневоленого, в минулому, народу, який не підкорився...
24.09.2025 08:56 Відповісти
При владі потрібні ***** люди. ФСБ не дає й голову підняти націоналістам. Відразу відрізають. Був там,бачив. А взагалі-то башкорти ненавидять кацапський режим.
24.09.2025 09:11 Відповісти
Ненависть різна буває... Їх ненависть - ненависть раба, а не ненависть вільної людини... їх менталітет подібний до менталітету білорусів. А його чітко сформулював один з "видатних" представників білоруського народу: "Мы, беларусы, людзи мирныя... Кто сильней - таму и падчиняемся...".
Так і у башкирів... Росія сильна - вони йдуть воювать на їх боці, щоб буть на бойі переможців... Почне програвать - почнуть всаджувать ножі, росіянам у спину...
24.09.2025 09:23 Відповісти
и потом акуевают когда "сильна расия" вместо танков армат и тигров садит их на бтры 70 годов,а в худжем случаи мотоциклетные войска с поддержкой ббм "ишачек"...ну это не на всех направлениях конечно,иногда сейчас можно и пару танчиков увидеть но это уже редкость)
24.09.2025 09:36 Відповісти
Час від часу потрібно "відновлювати"
24.09.2025 09:08 Відповісти
24.09.2025 09:27 Відповісти
дааа, при байдені такого не було
24.09.2025 09:34 Відповісти
Зелені ..здаболи виготовляють вже 50 ракет Фламінго за місяць,Чому працюють безпілотники?
24.09.2025 09:59 Відповісти
 
 