Дроны снова атаковали нефтехимический комплекс в российском Башкортостане, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Дроны, вероятно, повторно атаковали нефтехимический комплекс "Газпром Нефтехим Салават" в российском Башкортостане.
Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.
Местные жители сообщили о взрывах. Над городом виднеется дым.
Известно, что 18 сентября дроны СБУ уже атаковали один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.
Так і у башкирів... Росія сильна - вони йдуть воювать на їх боці, щоб буть на бойі переможців... Почне програвать - почнуть всаджувать ножі, росіянам у спину...