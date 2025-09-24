РУС
Дроны снова атаковали нефтехимический комплекс в российском Башкортостане, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дроны, вероятно, повторно атаковали нефтехимический комплекс "Газпром Нефтехим Салават" в российском Башкортостане.

Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

Местные жители сообщили о взрывах. Над городом виднеется дым.

Известно, что 18 сентября дроны СБУ уже атаковали один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

Читайте: Поражены линейно-производственные станции в Брянской и Самарской областях. Есть попадания по двум самолетам на военном аэродроме "Кача" в Крыму, - Генштаб

россия (97335) Удары по РФ (542)
Саме цікаве - назвать місто іменем непримиренного борця проти росіян, який робив усе для відродження незалежного Башкортостану, А зараз башкири працюють на зміцненння тієї самої "Росії" та поневолення росіянами такого самого поневоленого, в минулому, народу, який не підкорився...
24.09.2025 08:56 Ответить
При владі потрібні ***** люди. ФСБ не дає й голову підняти націоналістам. Відразу відрізають. Був там,бачив. А взагалі-то башкорти ненавидять кацапський режим.
24.09.2025 09:11 Ответить
Ненависть різна буває... Їх ненависть - ненависть раба, а не ненависть вільної людини... їх менталітет подібний до менталітету білорусів. А його чітко сформулював один з "видатних" представників білоруського народу: "Мы, беларусы, людзи мирныя... Кто сильней - таму и падчиняемся...".
Так і у башкирів... Росія сильна - вони йдуть воювать на їх боці, щоб буть на бойі переможців... Почне програвать - почнуть всаджувать ножі, росіянам у спину...
24.09.2025 09:23 Ответить
и потом акуевают когда "сильна расия" вместо танков армат и тигров садит их на бтры 70 годов,а в худжем случаи мотоциклетные войска с поддержкой ббм "ишачек"...ну это не на всех направлениях конечно,иногда сейчас можно и пару танчиков увидеть но это уже редкость)
24.09.2025 09:36 Ответить
Час від часу потрібно "відновлювати"
24.09.2025 09:08 Ответить
24.09.2025 09:27 Ответить
дааа, при байдені такого не було
24.09.2025 09:34 Ответить
 
 