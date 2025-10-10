Водопостачання у Києві та на Кіровоградщині маютьт відновити до кінця дня, - Свириденко

Прем'єрка Юлія Свириденко провела нараду з міністерствами та державними енергокомпаніями щодо російських ударів по українській енергетиці.

Про це вона повідомила у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Відновлювальні роботи в регіонах розпочались одразу після відбоїв, по всій країні о 7.30 вже працювали ремонтники, енергетики, задіяні служби. Є доручення щодо кожного регіону. Усі служби працюють для якнайшвидшого заживлення.



У Києві та Кіровоградській області очікуємо повного відновлення водопостачання до кінця дня", - йдеться в повідомленні.

У столиці наразі заживлено критичну інфраструктуру, тривають роботи.

Читайте також: Росіяни атакували ТЕС ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання

Міненерго за кілька годин дасть оновлення щодо ситуації.

"Київська, Полтавська, Харківська, Сумська області — наразі діють графіки аварійних відключень та спеціальні графіки, про які окремо повідомлятиме Міненерго та Укренерго. На час робіт на місцях забезпечені альтернативні джерела енергії — генератори, пункти незламності, додатковий звʼязок", - зазначила глава уряду.

Також у Києві та інших областях наразі збільшено кількість патрулів поліції на вулицях і в транспорті.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

Також читайте: Знеструмлення фіксують в 9 областях України, енергетика - головна мішень РФ, - Зеленський