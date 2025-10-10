Водоснабжение в Киеве и Кировоградской области должны восстановить до конца дня, - Свириденко
Премьер Юлия Свириденко провела совещание с министерствами и государственными энергокомпаниями относительно российских ударов по украинской энергетике.
Об этом она сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Восстановительные работы в регионах начались сразу после отбоя, по всей стране в 7.30 уже работали ремонтники, энергетики, задействованные службы. Есть поручения по каждому региону. Все службы работают для скорейшего заживления.
В Киеве и Кировоградской области ожидаем полного восстановления водоснабжения до конца дня", - говорится в сообщении.
В столице сейчас запитана критическая инфраструктура, продолжаются работы.
Минэнерго за несколько часов даст обновление по ситуации.
"Киевская, Полтавская, Харьковская, Сумская области - сейчас действуют графики аварийных отключений и специальные графики, о которых отдельно будет сообщать Минэнерго и Укрэнерго. На время работ на местах обеспечены альтернативные источники энергии - генераторы, пункты несокрушимости, дополнительная связь", - отметила глава правительства.
Также в Киеве и других областях сейчас увеличено количество патрулей полиции на улицах и в транспорте.
Массированный обстрел 10 октября 2025 года
В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.
В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.
В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.
В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.
В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.
На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.
Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.
Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль