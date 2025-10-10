Водоснабжение в Киеве и Кировоградской области должны восстановить до конца дня, - Свириденко

Премьер Юлия Свириденко провела совещание с министерствами и государственными энергокомпаниями относительно российских ударов по украинской энергетике.

Об этом она сообщила в Telegram.

"Восстановительные работы в регионах начались сразу после отбоя, по всей стране в 7.30 уже работали ремонтники, энергетики, задействованные службы. Есть поручения по каждому региону. Все службы работают для скорейшего заживления.



В Киеве и Кировоградской области ожидаем полного восстановления водоснабжения до конца дня", - говорится в сообщении.

В столице сейчас запитана критическая инфраструктура, продолжаются работы.

Минэнерго за несколько часов даст обновление по ситуации.

"Киевская, Полтавская, Харьковская, Сумская области - сейчас действуют графики аварийных отключений и специальные графики, о которых отдельно будет сообщать Минэнерго и Укрэнерго. На время работ на местах обеспечены альтернативные источники энергии - генераторы, пункты несокрушимости, дополнительная связь", - отметила глава правительства.

Также в Киеве и других областях сейчас увеличено количество патрулей полиции на улицах и в транспорте.

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

