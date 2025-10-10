Россияне атаковали ТЭС ДТЭК: серьезно повреждено оборудование
Российские оккупационные войска нанесли удар по теплоэлектростанции ДТЭК.
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
"Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий", - отметили там.
С начала полномасштабного вторжения РФ теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы более 200 раз.
Массированный обстрел 10 октября
В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.
В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.
В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.
В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.
В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.
На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.
Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль