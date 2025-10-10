РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11671 посетитель онлайн
Новости Удары по энергетике Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
1 583 5

Россияне атаковали ТЭС ДТЭК: серьезно повреждено оборудование

Удары РФ по энергетике: оккупанты атаковали ТЭС

Российские оккупационные войска нанесли удар по теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

"Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий", - отметили там.

С начала полномасштабного вторжения РФ теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы более 200 раз.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Массированный обстрел 10 октября

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Читайте: Объект энергетики и частные дома повреждены на Полтавщине

Автор: 

обстрел (29929) ТЭС (282) ДТЭК (533)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так відповідь буде?
показать весь комментарий
10.10.2025 09:40 Ответить
Дивіться сьогодні відосік. Можливо посилений.
показать весь комментарий
10.10.2025 09:44 Ответить
Теж цікаво. Але, судячи з усього, всі ці погрози чергове бла-бла-бла. Максимум вимкнуть на кілька годин світло у бєлгороді.
показать весь комментарий
10.10.2025 09:45 Ответить
Вона вже є. В соцмережах.
показать весь комментарий
10.10.2025 09:49 Ответить
І полетить десяток "мопедів" побити вікна в бєлгородє. Помста бубачкі страшна.😱
показать весь комментарий
10.10.2025 09:51 Ответить
 
 